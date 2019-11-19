¿Pensando en cirugía estética? Ojo, imputan cargos a 8 médicos que habrían acreditado títulos falsos

Los títulos son, supuestamente, de universidades de Brasil. Hablamos con una paciente a quien uno de los galenos le habría practicado un mal procedimiento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En diciembre de 2017, Liliana Esther Guerrero se sometió a una mamoplastia de aumento en una clínica de Cali. Días después, presentó complicaciones en su salud y fuertes dolores en el área intervenida.

"Primero, era como un dolorcito en la parte de la areola, pero ya después se fue incrementando y ya lo siento es por toda la parte del seno", dijo.



Es por eso que regresó a donde el galeno que le realizó procedimiento.



"Me dijo que era normal por el proceso de la cirugía, que le diéramos espera un tiempo, a ver qué pasaba", dijo Liliana Esther Guerrero, paciente de médico investigado.

Publicidad

Se trata del doctor Juan Fernando Abadía Silva, uno de los ocho médicos que investiga la Fiscalía por, al parecer, haber acreditado títulos falsos de universidades de Brasil para realizar cirugías plásticas, reconstructivas y estéticas en Colombia.

Entre el material probatorio, la entidad encontró varias irregularidades, lo que permitió imputarles cargos a los médicos por los delitos de falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.

Publicidad

Según la Fiscalía, los médicos, siete que ejercen en Cali y otro en Medellín, “aseguraron que durante cuatro años cursaron, de manera presencial, medicina general y cirugía plástica, reconstructiva y facial en universidades de Sao Paulo y Rio de Janeiro”.

“Las autoridades de ese país señalaron que académicamente es imposible cumplir con esos dos pénsum simultáneamente, más aun cuando el título de Medicina General es prerrequisito de cualquier otra especialidad en la salud, como la cirugía estética”, indicó el ente investigador.

#ATENCIÓN #Fiscalía imputó delitos de falsedad ideológica documento privado y fraude procesal a 8 médicos de #Cali #Medellín que acreditaron títulos falsos de universidades #Brasil para realizar procedimientos estéticos en Colombia. #Fiscal pidió suspender homologación de títulos pic.twitter.com/vRnS8cVEOB — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 18, 2019

Entretanto, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, manifestó que ninguno de los señalados es miembro de esta entidad que agrupa cirujanos plásticos debidamente entrenados y certificados con programas avalados por universidades de Colombia o el extranjero.

Publicidad

"Los profesionales que menciona la Fiscalía no hacen parte de nuestra Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica", dijo el doctor Saad Barhoum, presidente de la Sección Pacífico de dicha organización.

La paciente de Juan Fernando Abadía Silva entregó, a Noticias Caracol, una nota de voz que el galeno le habría enviado días después de la cirugía y donde le daba un parte de tranquilidad frente al dolor que tenía.

Publicidad

"Liliana, ¿cómo estás? Hablas con Juan Fernando Abadía. Yo, realmente, no creo que sea el implante, un dolor en la areola o los pezones es mucho más relacionado como en la parte hormonal", señala el médico en el audio.

Sin embargo, el dolor persistió y la paciente volvió a reclamar, pero, asegura, se encontró una sorpresa.

"Me di cuenta que el sitio donde fui operada lo cerraron, porque por el día que mí me operaron en diciembre y en enero murió una paciente", dijo Liliana.

Juan Fernando Abadía Silva y los otros siete médicos investigados no aceptaron cargos. Además, la Fiscalía solicitó que, mientras avanza la investigación, no puedan realizar procedimientos estéticos, pero el juez negó la petición.

Publicidad

Finalmente, la Fiscalía sostuvo que “adelanta indagaciones que vincularían a 43 médicos en la presentación de presuntos títulos falsos obtenidos en universidades de Brasil”.

Publicidad

Para conocer qué médicos están vinculados a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva sigue este enlace.

Vea también:

Una 'suave brisa' habría sido el procedimiento estético realizado a mujer de 41 años que falleció