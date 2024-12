Audios que desvelan modus operandi de banda que engañaba a mujeres para explotarlas en Grecia

Las autoridades lograron la captura de una banda delincuencial que captaba la atención de las mujeres de Medellín, Antioquia, para llevarlas a Grecia, en el continente de Europa, con promesas de trabajo falsas y allí eran obligadas a prostituirse.

La Fiscalía General de la Nación recopiló los testimonios de nueve víctimas de esta red de trata de personas y otros elementos materiales probatorios para materializar la captura de tres miembros de la banda. En medio del proceso penal, se dieron a conocer algunos audios de interceptaciones telefónicas que revelarían la responsabilidad de Juan David Ceballos, uno de los capturados, en la trata de personas.

Así operaba el líder de la red de trata de personas

En los audios, el acusado narró cómo operaba para captar a mujeres jóvenes y poderlas enviar a Grecia.

“Para Europa pido un millón de pesos (a las víctimas); con eso garantizo que sí va a hacer el viaje. Hay que mandar las fotos que él pide (líder de la red en Europa); son fotos en ropa interior de cada una, fotos que le tome una persona a ella, fotos sin filtro, donde ella salga de cuerpo entero, que la coja bien toda la cámara. Debe salir con el cabello arreglado, con las uñitas arregladas, con una ropa interior bien bonita y ya. Uno pasa las fotos allá y uno dice: ‘Esta niña se va a viajar, pero no tiene pasaporte’. Si a ella el man le gusta, él dice: ‘Deme el número y yo le saco todo’. Tienen que ser peladitas jóvenes, hasta los 22 o 23 años; esos manes van a la fija y ahí no tienen nada que perder. Lo primero que miran es el cuerpo de cada pelada, porque ellos allá no van a recibir a nadie sin verlo bien”, se escucha decir a Juan David Ceballos en uno de los audios revelados por la Fiscalía.

Durante la captura de estos señalados delincuentes se incautaron 420 gramos de marihuana y un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 con munición.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que “fueron capturados el cabecilla de una red internacional de trata de personas junto con dos integrantes. La captura de alias Juan David, cabecilla de esta organización, se logró en una finca del municipio de Barbosa, en donde se escondía este hombre desde hace cerca de un año por diferencias, en materia económica, con otros integrantes de esta estructura criminal”.

En otro audio, el delincuente señaló que “a los lugares a los que yo mando chicas siempre me dan 400, 500 euros o dólares, pero eso me lo dan porque yo les consigo chicas bonitas y les garantizo que si tienen algún problema con una chica o la chica se tiene que ir, no cumplió el tiempo, no te canceló la deuda, yo le mando otra y si me toca responder, yo le respondo”.

El ente investigador aseguró que “una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó (a los capturados) ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de trata de personas. Adicionalmente, al hombre le fueron imputados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”.

Sin embargo, los tres capturados no aceptaron cargos, por lo que dos de ellos fueron enviados a un centro carcelario, mientras a una de las mujeres se le otorgó el beneficio de casa por cárcel.