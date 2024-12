Presidente Petro revela nuevos detalles sobre muerte de cuatro militares en Cáceres, Antioquia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó este viernes la muerte un día atrás de cuatro militares en Cáceres, Antioquia, durante una operación en la que hubo bombardeo contra el Clan del Golfo. Según confirmó el mandatario, en el operativo de las Fuerzas Militares fueron abatidos varios miembros de ese grupo delincuencial.

“No es un día fácil para nosotros porque venimos, el Ejército, de recoger cadáveres. En una región un tanto inhóspita, el capitán Hugo Rafael Moncada Gómez, el sargento segundo Manuel David Masías Buitrago, el soldado profesional Mauricio Ipia Barrera y el soldado profesional Jhon Stiven Mamiam Galíndez, murieron en un accidente lamentable. No cayeron en combate", aclaró el mandatario.

Las dificultades mismas de nuestra geografía los hizo soltar (a los militares) de una cuerda pensando que tocaban ya el suelo y estaban era frente a un abismo inmenso, cayeron en él y murieron en esa caída hacia la tierra", complementó Petro.

(Lea también: Esta es la principal hipótesis del Ejército sobre accidente de militares que cayeron de helicóptero )

Publicidad

"Varios fusiles se han rescatado de esa operación que es importante que se analice, porque es una ofensiva del Ejército en Cáceres, norte de Antioquia. Allá el oro, que es la principal riqueza de esa región, es disputado desde hace tiempo por grupos ilícitos. El oro de Colombia se está convirtiendo en la fuente de financiación ilícita y en este caso en concreto, del llamado Clan del Golfo. Hubo bombardeo y ese fue el inicio de la operación. Hay varios muertos del Clan del Golfo", adujo el presidente colombiano.

Presidente Gustavo Petro anuncia que operación contra el Clan del Golfo continúa

Petro resaltó también que "la operación aún no termina. Parece que en su estilo delictivo recibieron la indicación de sus jefes de cambiarse, de ponerse de civil y de salir a como diera lugar de la zona. Pensamos que había 100 concentrados en un punto de retorno que ellos mismos escogieron y no ha llegado la mayoría de la gente. Es decir, es probable que se hayan disuelto precisamente por el enfrentamiento que no esperaban de las Fuerzas Militares", sentenció el presidente Petro.

Publicidad

Más detalles sobre el accidente que le costó la vida a cuatro militares

Noticias Caracol conoció que cuatro helicópteros arribaron de noche a la zona de la operación militar contra el Clan del Golfo en Cáceres, Antioquia. Tres culminaron la operación con éxito, pero la última aeronave, un Black Hawk con 11 tripulantes a bordo, fue la del accidente.

“Es de noche, una aeronave se mueve y es posible que hubiese un precipicio cerca al sitio del desembarco y los primeros desembarcaron en una zona firme. La aeronave tuvo la posibilidad de correrse y los otros descender en un área donde ya la cuerda no era lo suficientemente extensa”, explicó el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo. El oficial cree que ese movimiento del helicóptero explica que unos uniformados hayan resultado muertos y otros levemente heridos o ilesos.