Las frases de Verónica Alcocer al romper silencio en polémica de Eva Ferrer: "Absoluta tranquilidad"

Luego de la controversia suscitada por las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora del Gobierno anterior, Verónica Alcocer compartió el documento que le entregó a la Fiscalía en el cual reiteró su disposición de colaborar con la justicia.



El origen de la controversia recae en una entrevista exclusiva concedida por Eva Ferrer a la revista Semana. En dicha intervención, la exasesora formuló graves acusaciones contra la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, y diversos miembros de su entorno cercano.

“Con ocasión de la entrevista concedida por la señora Eva Ferrer a un medio de comunicación el pasado 9 de octubre, en la que realizó graves afirmaciones mediante las cuales pretende relacionar mi nombre con hechos supuestamente ocurridos en Venezuela, sustentadas, según sus propias manifestaciones, en información recibida de terceras personas y no en su conocimiento directo, y ante la información divulgada hoy sobre una investigación oficiosa que habría sido ordenada por el despacho del señor Vicefiscal General de la Nación, me permito dirigirme respetuosamente a ustedes en ejercicio de mi derecho fundamental de petición”, dijo Alcocer en el documento.

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Los señalamientos de Eva Ferrer a Verónica Alcocer

Puntualmente, se refirió a los señalamientos en los cuales Ferrer sostuvo que presuntamente Alcocer utilizó un avión oficial para el tráfico de drogas hacia Venezuela el 31 de enero de 2023, así como el traslado de 2,5 millones de dólares de regreso a Colombia. Afirmó la existencia de fotografías que mostrarían a Alcocer descendiendo de la aeronave con maletas grises que contenían sustancias ilícitas. Ferrer indicó que esta información le fue confirmada por Manel Grau y señaló que el entorno de Alcocer, en el que mencionó a personas como Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer, estaría involucrado en estas operaciones y en tráfico de armas. Asimismo, ubicó a la primera dama como la "cabeza no visible" de la estructura y aseveró que el presidente Gustavo Petro tenía conocimiento de los hechos.



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De acuerdo con Alcocer, esta no es la primera oportunidad en la que acude a la Fiscalía General de la Nación por manifestaciones de la misma persona. La ex primera dama dijo que, en agosto pasado, con ocasión de unos audios que fueron obtenidos y divulgados sin consentimiento de Ferrer, dirigió una comunicación a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, manifestando la disposición para colaborar con la justicia. “Posteriormente, mi defensor de confianza, Ricardo Gaviria Ramírez, consultó sobre la existencia de investigaciones penales y recibió inicialmente una respuesta en la que se informó que no existían registros de investigaciones en mi contra”, detalló.

En otro de los puntos, Alcocer señaló que, aproximadamente un mes después, la Fiscalía complementó esa información comunicando la existencia de una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción. “Desde entonces, hemos mantenido nuestra disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades. Entendemos que dicha actuación es distinta de la que ahora se anuncia públicamente”, apuntó.

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Los viajes de Verónica Alcocer a Venezuela

Alcocer agregó que está dispuesta a que se investiguen estas nuevas afirmaciones y que tiene el mayor interés en que se esclarezcan con absoluta rigurosidad. Indicó que, en su momento, cuando fue primera dama, viajó a Venezuela en dos oportunidades con ocasión de visitas oficiales: el 31 de enero de 2023, como parte de una delegación plenamente identificable, y el 18 de noviembre de 2023, en compañía del presidente de la República Gustavo Petro. “No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal. Ambas visitas cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público, divulgado tanto en Colombia como en Venezuela, que permite verificar las actividades realizadas y las personas que participaron en ellas”, dijo.

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Tras las declaraciones de Ferrer, Verónica Alcocer añadió que tiene “la absoluta tranquilidad” de que el contraste de estos documentos y registros audiovisuales con los testimonios de quienes participaron en dichas visitas permitirá desvirtuar las afirmaciones divulgadas y “demostrar que jamás participé en las conductas que se han pretendido atribuirme”.

Sobre los avances de la Fiscalía, solicitó que se le informe si efectivamente se ha dispuesto la apertura de una nueva indagación o investigación penal relacionada con las declaraciones de Ferrer. “Lo anterior, con el propósito de constituir oportunamente a mi defensor de confianza, garantizar el ejercicio de mis derechos y atender cualquier requerimiento que las autoridades consideren pertinente”, añadió.

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Finalmente, dijo que espera que esta investigación permita “establecer la verdad y demostrar que las conductas que se han pretendido atribuirme son completamente ajenas a mi actuación personal”.

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