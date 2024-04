¿Qué tan cerca está Colombia de un racionamiento de energía? Esto dice la CREG

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, advirtió que existe la posibilidad de que Colombia enfrente un racionamiento de energía eléctrica.



Los embalses que abastecen a las hidroeléctricas siguen bajando y están a dos puntos de llegar a la línea roja para activar esta medida. El Gobierno nacional pidió a las térmicas trabajar al máximo de su capacidad.

“El racionamiento es una opción. Puede darse sin ninguna duda, pero no es la condición. Esperemos que no resulte”, anunció Omar Prias, director de la CREG.

Una de las medidas que sí está en marcha es para uno de los sectores que hace posible que el país no se vaya a un apagón, la generación de energía térmica, la cual el Gobierno ordenó producir a su capacidad máxima.

Sin embargo, esta es una energía un poco más costosa para los hogares colombianos.

“Si un usuario pagaba 100.000 pesos este mes, el siguiente mes va a pagar 101.000 a 103.000 pesos. Yo no estoy despreciando el tema, y no digo que no sea importante una subida de estas, pero al final del día no es tanto el efecto que va a sentir el usuario”, dijo Alejandro Castañeda, director de la Andeg.

Frente a buscar soluciones para evitar apagones o racionamientos de energía, diferentes gremios le han pedido al Gobierno nacional que no exporte energía. El ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, asegura que esto ya no se hace.

Sin embargo, gremios como Andeg, que reúne a las térmicas, asegura lo contrario.

“Lo que pasa es que, lo que estamos viendo, sí disminuyó, pero sí estamos exportando más o menos el 1 o 2% del total de lo que consumimos en el país”, complementó Castañeda.

Mientras todo este panorama ocurre, el nivel de los embalses en Colombia está en el 29%, a solo dos puntos de caer al punto mínimo.