¿Quién era el conocido empresario asesinado en Santander? Habría recibido escalofriante mensaje

Dos días han pasado desde que se conoció sobre el vil asesinato de Emiro Díaz Rincón, un conocido empresario del municipio de Piedecuesta, Santander, que fue atacado en su propia tienda de bicicletas y falleció antes de ser atendido por personal médico. El deceso del hombre ha despertado todo tipo de reacciones, pues el sujeto era muy conocido en esta parte del país al ser dueño de la bicicletería Estrella, una de las más conocidas de la zona.

El sujeto, quien fue recordado por ser un hombre bondadoso y trabajador, fue acribillado en su establecimiento el pasado sábado 5 de junio, a eso de las 5 de la tarde. Algunos testigos de los hechos dieron a conocer que el empresario fue atacado luego de que a su local ingresara un hombre, quien se hizo pasar por uno de los tantos clientes del local atendido por Díaz Rincón. Una vez adentro del establecimiento, el criminal desenfundó un arma y disparó varias veces en contra de la víctima. Aunque personas del lugar intentaron auxiliar al hombre, este perdió la vida rápidamente por la gravedad de sus heridas.

Este hecho causó gran conmoción en Piedecuesta, pues Díaz Rincón llevaba más de 40 años al mando de este negocio. Se sabe que el hombre, de 76 años, tuvo tres hijos, y junto a su esposa empezó a trabajar en este municipio de Colombia desde los años 70. Según lo dio a conocer Vanguardia, el hombre era un fiel amante del ciclismo y, aunque ya no podía practicar este deporte debido a un quebranto de salud, desde su tienda seguía atendiendo a todo visitante y hablando de este famoso deporte en Colombia con la experticia y el conocimiento de pocos.



Asesinato de empresario en Piedecuesta: ¿quiénes están detrás del crimen?

Y es que el hecho despertó sospechas entre las autoridades, pues muchas personas apuntan a que los asesinos de Díaz Rincón habrían sido extorsionistas que desde hace varios meses intimidaban a los comerciantes del sector. Según el medio de comunicación santandereano previamente citado, al parecer el Clan del Golfo, a través de un pequeño grupo delincuencial que opera en esta zona llamado La Cordillera, habría estado enviando panfletos y amenazando a todos los trabajadores que tuvieran establecimientos comerciales en dicha zona de Piedecuesta.

Incluso, El Tiempo tuvo acceso a algunos de los panfletos que, al parecer, habría recibido Díaz Rincón y otros comerciantes que trabajan en la misma zona. En ellos, se leen escalofriantes mensajes que habría recibido Díaz Rincón antes de ser vilmente asesinado, entre los que se incluyen los siguientes:

"Esto no es un favor, es una maldita orden y si no les da la gana de colaborar pues vamos a tomar represalias con cualquier negocio de ustedes al azar, para que vean que no es un 'hpta' juego, así que si no quieren aparecer en el avispero como el comerciante que se quiso pasar de listo, colaboran puesto que aquí se camina o se camina", se leía en el documento citado por el rotativo.

Posteriormente, el medio bogotano dio detalles sobre otro panfleto que se habría divulgado durante los mismos días en que el hombre fue asesinado. En este, el grupo delincuencial presuntamente responsable de este grave caso hablaba sobre la muerte de un comerciante al que habían amenazado los de la misma organización. "Lastimosamente el día de hoy de nuevo hubo la necesidad de derramar sangre con uno de sus compañeros comerciantes que en medio de su terquedad han decidió mirar hasta donde somos capaz de llegar para demostrar que lo que se ordena por nosotros, es un decreto a cumplir. O se alinean o los alineamos", se lee.

Y es que, aunque nada se ha confirmado, la principal hipótesis apunta a que el asesinato de este empresario y aficionado al ciclismo habría provenido de los delincuentes de La Cordillera, razón por la que las autoridades se encuentran llevando a cabo todas las investigaciones necesarias para dar con los asesinos del hombre y las razones detrás de este trágico asesinato.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO