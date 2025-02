Registraduría reveló cuántas personas se llaman Shakira en Colombia: cifra exacta a 2025

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia ha revelado recientemente un dato curioso y significativo: el número de personas registradas con el nombre "Shakira" en el país. Este fenómeno mostró la influencia cultural y social de la famosa cantante barranquillera, quien ha dejado una huella imborrable en la música y en la identidad de nuestro país.

Shakira, nacida en Barranquilla en 1977, ha sido una figura importante en la música latina e internacional desde mediados de los años 90. Su álbum 'Pies Descalzos' (1995) marcó el inicio de su carrera internacional, y desde entonces ha lanzado numerosos éxitos que han resonado en todo el mundo. Su estilo único, que fusiona pop, rock y ritmos latinos, junto con su carisma y talento, la han convertido en un ícono global.

La influencia de Shakira no se limita a la música. Su trabajo filantrópico, especialmente a través de la Fundación Pies Descalzos, ha tenido un impacto en la educación y el bienestar de los niños en Colombia. Además, su presencia en los medios y su participación en eventos internacionales han contribuido a su estatus como una de las figuras más reconocidas y admiradas del país.

¿Cuántas personas llevan el nombre de Shakira en Colombia?

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, hasta febrero de 2025, un total de 569 personas en Colombia han sido registradas con el nombre "Shakira". Este dato es significativo, considerando que el nombre no era común antes del ascenso a la fama de la cantante. La popularidad del nombre ha crecido de manera constante desde el lanzamiento de su álbum "Pies Descalzos" en 1995.

¿Cómo se llama Shakira en la vida real?

Shakira, cuyo nombre real es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Su nombre, de origen árabe, significa "agradecida" o "luminosa". Desde muy joven, Shakira mostró un talento excepcional para la música y la danza, influenciada por su herencia libanesa y colombiana.

Infancia y primeros años de Shakira

Shakira creció en una familia de clase media, hija de William Mebarak Chadid, de ascendencia libanesa, y Nidia del Carmen Ripoll Torrado, de ascendencia colombiana y catalana. Desde los cinco años, comenzó a mostrar su inclinación artística, escribiendo su primer poema titulado 'La rosa de cristal'. A los ocho años, compuso su primera canción, 'Tus gafas oscuras', dedicada a su padre.

Durante su infancia, Shakira participó en varios concursos de talento y programas de televisión, ganando reconocimiento local. A los diez años, ya escribía canciones de manera sistemática y, a los trece, firmó su primer contrato discográfico con Sony Music Colombia. Su primer álbum, 'Magia' (1991), contenía canciones que había compuesto entre los ocho y los trece años, seguido por 'Peligro' (1993).

Shakira ha sido inspiración en Colombia, pues más de 500 personas llevan su nombre

El verdadero éxito llegó con su tercer álbum, 'Pies Descalzos' (1995), que incluía éxitos como 'Estoy Aquí' y '¿Dónde Estás Corazón?'. Este álbum vendió más de cuatro millones de copias y consolidó a Shakira como una estrella en América Latina. Su siguiente álbum, '¿Dónde Están los Ladrones?' (1998), producido por Emilio Estefan, la catapultó a la fama internacional, vendiendo más de ocho millones de copias y conteniendo éxitos como 'Ciega, Sordomuda' y 'Ojos Así'.

En 2001, Shakira lanzó 'Laundry Service', su primer álbum en inglés, que vendió más de trece millones de copias a nivel mundial. Este álbum incluyó éxitos como 'Whenever, Wherever' y 'Underneath Your Clothes', y marcó su entrada en el mercado anglosajón.