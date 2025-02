Bogotá bailó, se emocionó y cantó al ritmo de Shakira en su primera noche: "Aquí vuelvo a ser feliz"

"Sha Sha Shakira", corearon varias veces las cerca de 40 mil voces que en la noche del 26 de febrero disfrutaron del primer concierto de la barranquillera en la capital del país. De alguna manera, corear el nombre de la cantante la convierte en una figura mucho más grande para quienes la han admirado por años, mientras su sonrisa a la cámara y sus miradas pícaras en medio de los bailes la hacen un personaje cercano a su público.

Tal vez Shakira vivió algunos de los momentos más difíciles de su vida en los últimos años, así como ella lo relata en medio de su show, pero si algo queda claro al estar en medio de una multitud que la ama, es que los fanáticos nunca la han dejado sola. Corean todas sus canciones, le gritan "reina", "diosa" y uno que otro insulto que 'salpique' a ese hombre que ya ni es mencionado cuando se canta 'La bicicleta'.

(Lea también: Este es el pronóstico del clima para este jueves en Bogotá, segundo concierto de Shakira )

Así fue el primer concierto de Shakira en Bogotá: emociones a flote

Pasadas las 10 de la noche, las luces se apagaron y en la pantalla gigante se proyectó un video en el que se ve a Shakira, debilitada, en medio de un desierto. La mujer no soporta más y cae entre la arena, pero momentos después sale de la misma con un atuendo futurista, más fuerte y empieza a reconstruirse parte por parte. A lo largo de todo el concierto, la barranquillera daría muestras de su propia reconstrucción.

Publicidad

La cantante sale al escenario rodeada, escoltada o, mejor dicho, muy bien acompañada de esos que nunca la han abandonado, sus fans. Decenas de personas, ganadores de un concurso previo, caminaron con la loba entre el público y la llevaron hasta el escenario. Con grandes gafas y un atuendo totalmente blanco, la artista se ubicó en el centro del escenario y arrancó su show con el tema 'La Fuerte'.

Shakira dio un espectáculo de más de dos horas en El Campín - Foto: Colprensa

Shakira saludó al público y empezó recalcando lo importante que ha sido Bogotá para su carrera musical. "Qué felicidad estar en mi país. Ayer le contaba a mis hijos precisamente lo que significa para mí esta ciudad. En esta ciudad, que es sencillamente espectacular, se abrió mi intelecto, se empezaron a realizar mis sueños. Aquí produje mi álbum 'Pies descalzos' y aquí cerré con broche de oro mi última gira 'El dorado' y aquí, hoy, vuelvo a ser feliz gracias a ustedes. Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada. Colombia, esta noche somos uno".

Publicidad

'Girl Like Me', 'Las de la intuición' y 'Estoy aquí' fueron las siguientes canciones de la noche y anticiparon lo que la loba había preparado para toda la noche. El show de Shakira con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no solo es el gran regreso de la colombiana a los escenarios, es la muestra de lo último en tecnología para los conciertos. No hay necesidad de gran pirotecnia, utilizó una pantalla que a lo largo del show se abre y se cierra, bastantes luces y ella sola brilla en el escenario.

(Lea también: Guía rápida para activar el "modo Shakira" en WhatsApp: siga este paso a paso )

La barranquillera tiene claro que ella es el espectáculo, es acompañada en ocasiones por bailarines y por su banda, pero algunos de los momentos en los que los fans más enloquecieron fueron cuando tan solo ella estaba en el escenario y atrapaba a todos con su movimiento de caderas. Son 48 años de vida, 30 de carrera musical, y algo que a todos les queda claro es que, efectivamente, sus caderas no mienten. Con algunos ajustes, las colaboraciones 'Te felicito' y 'TQG', de su más reciente álbum, resuenan en el escenario solo con la voz de la artista.

"La siguiente canción tiene algunos ajustes en la letra, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", anticipó Shakira al darle paso a 'Don't Bother', tema musical al que, efectivamente, la colombiana ajustó a su reciente experiencia con el amor. Luego de ese momento de desahogo, las lágrimas empezaron a aflorar en el público cuando todo el estadio se tornó azul y el piano anticipó que era el momento de cantar 'Acróstico'. Vestida con un corsé con dos lobos, una falda que evoca las olas del mar, Shakira interpretó la canción que le dedicó a sus hijos y en las pantallas, a cada lado de la cantante, aparecieron Milan y Sasha también cantando.

Shakira interpretó más de 30 canciones en su concierto - Foto: AFP

Publicidad

Al ritmo de 'La bicicleta', 'La tortura' y 'Hips Don't Lie' el público se limpió las lágrimas de la cara y nuevamente la energía y el baile se tomaron el estadio El Campín. "Hay canciones que vienen para sanar, para cambiar estigmas. ¿Cuántas solteras hay aquí? Somos varias y yo digo que se puede ser feliz, soltero o casado, siempre y cuando uno se sienta bien con uno. Es que el amor por el otro es muy bonito, pero es más bonito el propio", expresó la cantante mientras atrás de ella aparecía una 'S' gigante para cantar su más reciente canción 'Soltera'.

Los mandamientos de la loba

Para la última parte del show, en la pantalla se proyectaron videos de Shakira años atrás, interpretando algunas de sus canciones del álbum 'Pies Descalzos', recordando también a esa niña barranquillera que soñaba con ser cantante. "Yo siempre escucho a mi manada", aseguró la famosa al recordar que cuando sus conciertos se anunciaron hizo una encuesta para que sus fans le dijeran cuál canción era la más esperada. "Ustedes votaron por esta hermosa canción, esto es 'Antología'".

Publicidad

La letra de 'Antología' resonó en todo el Campín, conmoviendo a la intérprete, que agradeció al público por cantar junto a ella, con tanta pasión, las canciones de todas sus épocas. Como si fuera un mensaje del cielo o parte del show, tan solo en esa canción el cielo se llenó de nubes y empezó a llover, pero fueron gotas que emocionaron más al público por lo mágico del momento. Al ritmo de 'Suerte', 'Ojos así' y 'Waka Waka' la cantante anticipó la última parte del show y el cielo se despejó nuevamente.

(Lea también: Shakira estuvo con sus dos hijos en un restaurante de la Zona T, en Bogotá, y causó emoción: VIDEOS )

En medio del escenario empezó a crecer una figura de una loba gigante, dando el paso a una de las canciones más esperadas de la noche, 'Loba'. En las pantallas empezaron a leerse los mandamientos que hacen parte de la manada de Shakira. Todos ellos enfocados en encontrar el amor propio, ser auténtica, no perder la esencia propia por otros, apoyarse entre mujeres y, claramente, no desear las posesiones de otra loba.

Más de 40 mil personas vieron a Shakira en su primera noche en Bogotá - Foto: Páramo Presenta

Miles de fanáticos aullaron con la colombiana, quien nuevamente causó furor entre sus seguidores con sus movimientos sobre el escenario. Desafortunadamente, la parte de 'Loba' se vio un poco opacada por algunas fallas en el sonido que no permitieron al público escuchar a la colombiana cantando, lo cual realmente no terminó siendo un problema porque las miles de voces de su manada interpretaron sin ella la canción.

Publicidad

Arreglados los problemas técnicos, llegó el momento de despedirse del escenario, pasada la medianoche. La 'BZRP Music Session Vol. 53' fue la canción elegida para terminar el espectáculo, concluyendo con el gran mensaje de Shakira en los últimos años y el nombre de su tour: 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', momento que fue emocionante para los asistentes por la cantidad de 'shakidólares' que se lanzaron al público. Muchos se quedaron después del evento, recogiendo del suelo este recuerdo especial.

Definitivamente, Shakira sigue demostrando por qué muchos le dicen que es la 'reina de Colombia'. Quedó demostrado con las 40 mil personas que la esperaron con ansías en su regreso a Bogotá, luego de siete años, y las otras 40 mil que desde muy temprano este 27 de febrero esperan que se abran nuevamente las puertas para disfrutar de su segunda fecha.