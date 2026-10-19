Reportan nuevo incendio forestal en Villa de Leyva: autoridades atienden emergencia

Autoridades en Villa de Leyva, Boyacá, atienden un nuevo incendio forestal que se reportó sobre las 6:00 de la tarde de este lunes 19 de octubre. Según datos preliminares, la emergencia se registra en la vereda La Capilla, sector Boquerón, uno de los sectores más importantes para el abastecimiento de agua del municipio.



Los organismos de socorro se desplazaron hasta el sitio una vez fue reportada la presencia de fuego, mientras atienden la situación señalaron que están a la espera de otros organismos de socorro para que les ayuden a controlar las llamas en el sitio. Preocupa que el fuego se propague con rapidez debido a los fuertes vientos que se presentan en esta zona.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, se pronunció al respecto de este nuevo incendio forestal en el departamento y, además de pedir atención para frenar el fuego, también pidió a las autoridades que se abra una investigación para determinar qué lo originó. El mandatario local señaló que los Bomberos de Villa de Leyva están en el sitio tratando de manejar la emergencia y que "hemos solicitado el apoyo del alcalde de Tunja y de su Cuerpo de Bomberos para fortalecer las labores de control".

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También aseguró que las autoridades utilizarán un helicóptero especializado para intentar apagar el fuego, el cual transportará a personal que tuvo entrenamiento en Chile y que hará presencia en el municipio mañana a primera hora.



#LoÚltimo l Se registra nuevo incendio forestal en Villa de Leyva, Boyacá. Autoridades indican que este incendio fue reportado a eso de las 6 de la tarde.



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Por su parte, los Bomberos de Tunja, informaron en un comunicado que “en atención al incendio forestal que se registra a esta hora en el sector El Boquerón, jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, se activó al Grupo Especializado Forestal COL-24 y la Unidad de Rescate M28”.

Noticia en desarrollo...

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co