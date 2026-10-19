En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUSEO NACIONAL
PROTESTAS EN EUROPA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
ATENTADOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan nuevo incendio forestal en Villa de Leyva: autoridades atienden emergencia

Reportan nuevo incendio forestal en Villa de Leyva: autoridades atienden emergencia

Organismos de socorro atienden la emergencia e intentan controlar que el fuego siga avanzando en la zona.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de oct, 2026
Comparta en:
Incendio Villa de Leyva

Autoridades en Villa de Leyva, Boyacá, atienden un nuevo incendio forestal que se reportó sobre las 6:00 de la tarde de este lunes 19 de octubre. Según datos preliminares, la emergencia se registra en la vereda La Capilla, sector Boquerón, uno de los sectores más importantes para el abastecimiento de agua del municipio.

Los organismos de socorro se desplazaron hasta el sitio una vez fue reportada la presencia de fuego, mientras atienden la situación señalaron que están a la espera de otros organismos de socorro para que les ayuden a controlar las llamas en el sitio. Preocupa que el fuego se propague con rapidez debido a los fuertes vientos que se presentan en esta zona.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, se pronunció al respecto de este nuevo incendio forestal en el departamento y, además de pedir atención para frenar el fuego, también pidió a las autoridades que se abra una investigación para determinar qué lo originó. El mandatario local señaló que los Bomberos de Villa de Leyva están en el sitio tratando de manejar la emergencia y que "hemos solicitado el apoyo del alcalde de Tunja y de su Cuerpo de Bomberos para fortalecer las labores de control".

Publicidad

Últimas Noticias

Parque Tayrona cerrará durante 15 días en octubre: ¿cuándo volverán a ingresar los visitantes?
COLOMBIA

Parque Tayrona cerrará de manera temporal el 19 de octubre: ¿cuándo volverá a recibir turistas?

taxi
COLOMBIA

Taxista murió tras ser baleado en Copacabana: habría sido víctima de un intento de hurto

También aseguró que las autoridades utilizarán un helicóptero especializado para intentar apagar el fuego, el cual transportará a personal que tuvo entrenamiento en Chile y que hará presencia en el municipio mañana a primera hora.

Publicidad

Por su parte, los Bomberos de Tunja, informaron en un comunicado que “en atención al incendio forestal que se registra a esta hora en el sector El Boquerón, jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, se activó al Grupo Especializado Forestal COL-24 y la Unidad de Rescate M28”.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Noticia en desarrollo...

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

Relacionados

Municipio de Villa de Leyva

Incendios forestales

Publicidad

Publicidad

Publicidad