Incendio de Villa de Leyva avanzó hacia Chíquiza y deja consumidas al menos 100 hectáreas

El departamento de Boyacá atraviesa una delicada emergencia ambiental producto de un grave incendio forestal en el municipio de Chíquiza, cuyas llamas avanzan de forma continua a través del territorio. Esta conflagración ha tomado diversas laderas y amenaza de manera directa al Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, un estratégico ecosistema protegido que se sitúa en la parte posterior de la montaña principal.

La rápida propagación del fuego en esta zona montañosa deja hasta el momento un saldo de al menos 100 hectáreas completamente devastadas en la región. El impacto de las llamas trasciende la masa forestal y golpea severamente la calidad de vida y la salud de las comunidades rurales contiguas. Las densas columnas de humo desplegadas por el viento han deteriorado la calidad del aire a tal punto que respirar cerca de los focos de la conflagración resulta sumamente difícil para los campesinos que habitan en los sectores aledaños.

Adicionalmente, la destrucción del manto vegetal perjudica directamente la red hídrica local, toda vez que en este macizo montañoso se concentran múltiples nacimientos de agua esenciales que abastecen a los ríos de la zona. A la emergencia ambiental se suma la angustia de las familias campesinas por la pérdida de las zonas destinadas al pastoreo y mantenimiento de su ganado, pilar fundamental de su economía comunitaria



#Colombia | En Boyacá se mantiene la emergencia ambiental por un incendio forestal que inició en Villa de Leyva y que avanza hacia el municipio de Chíquiza. Le contamos cuál es el panorama.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/plkmz6D8cd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 22, 2026

Publicidad

Según relatos de los propios habitantes, la tragedia se desencadenó a raíz de quemas irresponsables provocadas por la intervención humana que se salieron de control. Las labores para contener el fuego se han visto fuertemente obstaculizadas por la complejidad geográfica, ya que lo apartado y abrupto del terreno dificulta significativamente el despliegue de los equipos de socorro hacia los puntos más críticos del incendio.



Incendio en Villa de Leyva obligó evacuaciones y mantiene en alerta a Boyacá

La emergencia que comenzó durante el fin de semana en el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, es considerada una de las conflagraciones forestales de mayor magnitud que ha enfrentado el país en los últimos días. De acuerdo con reportes de las autoridades conocidos este lunes, el incendio completó más de 30 horas de actividad continua y llegó a afectar cerca de 290 hectáreas, mientras los fuertes vientos dificultaban las labores de control.

La situación obligó a realizar evacuaciones preventivas en hoteles, viviendas y otros sectores cercanos a las llamas, especialmente en zonas como La Castellana, donde los organismos de socorro reforzaron las acciones para evitar que el fuego alcanzara áreas habitadas. Además, se desplegaron recursos terrestres y aéreos para contener la emergencia, incluyendo el apoyo de helicópteros y decenas de socorristas.

Publicidad

Las autoridades también declararon la calamidad pública para facilitar la atención de la emergencia y coordinar la respuesta institucional. Sin embargo, el comportamiento del viento favoreció la reactivación de varios focos y permitió que las llamas continuaran avanzando por las montañas de la provincia, hasta extenderse hacia jurisdicción de Chíquiza, donde ahora existe preocupación por la afectación de las zonas boscosas y de los ecosistemas asociados al Santuario de Flora y Fauna de Iguaque.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL