La macabra traición detrás del crimen de una mujer en Turmequé, Boyacá: video y confesión clave

El municipio de Turmequé, Boyacá, fue escenario de un crimen que conmocionó a la comunidad en septiembre de 2024. Miryam Moreno Duarte, una agricultora de 34 años, fue hallada sin vida en la vereda Pozo Negro, tras haber salido temprano en la mañana para alimentar su ganado.

Inicialmente, las autoridades manejaron varias hipótesis sobre lo ocurrido. Sin embargo, una trama de traición y un plan criminal orquestado por alguien cercano serían determinantes para esclarecer el caso. El Rastro conoció las pistas clave que llevaron a descubrir la verdad detrás del crimen.

Hallazgo alertó a la comunidad

La desaparición de Miryam generó alarma en su familia cuando no regresó a casa pasado el mediodía. Su madre inició la búsqueda junto a un vecino y la hija menor de la víctima. Fue la pequeña quien encontró primero a su madre en una casa desolada. “Yo pensé que algún toro se soltó y la corneó”, recordó Cristina Duarte, tía de la víctima.



Sin embargo, la escena del crimen sugería un acto violento. El subintendente Jorge Andrés Salcedo, investigador criminal de la Policía, informó sobre los hallazgos en el lugar: "Encontraron una piedra que estaba impregnada de la sangre de la señora Miryam. Un trozo de palo con el cual a ella le propinaron una lesión en el cráneo y posteriormente, le propinaron una lesión con arma cortopunzante en su cuello".

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¿Quién estaba detrás del crimen?

La investigación se centró rápidamente en el entorno familiar. El origen del conflicto estaría relacionado con la relación de Miryam con Elber, un adiestrador de caballos que, según testimonios, habría sido amante de Sandra, esposa de Luis Moreno, hermano mayor de la víctima.

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El nacimiento, en 2021, de una hija entre Miryam y Elber habría profundizado la tensión con Sandra. De acuerdo con testimonios recopilados por las autoridades, "con la única persona que ella tenía problemas era con la señora Sandra y que esta señora cada vez que quería la amenazaba e indicaba que iba a acabar con la vida de ella".

A pesar de que la pareja de Miryam se había marchado del pueblo tiempo atrás para formar un nuevo hogar, el rencor de Sandra persistió.

Llamadas, videos y una confesión

Las autoridades realizaron interceptaciones telefónicas que permitieron establecer que, el día de los hechos, Sandra y César Augusto Muñoz, conocido como alias ‘Toteado’, intercambiaron 51 llamadas. Este hallazgo fue clave para avanzar en la investigación. Además, cámaras de seguridad captaron a César transitando en una motocicleta verde por la zona el día del asesinato.

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Un año después, tras su captura, César confesó su participación en el crimen y señaló a Sandra Bernal, cuñada de la víctima, como la presunta autora intelectual. En su declaración aseguró: “Me pagó la suma de $1.500.000 pesos que le hiciera el favor y le matara a Miryam".

Además, en las interceptaciones telefónicas revelaron que Sandra consultaba a un hombre apodado "El Brujo" para evadir la justicia. En una de estas grabaciones, Sandra se refirió a César diciendo: "Él fue el que hizo el favor".

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¿Qué pasó con los señalados?

En su confesión, César Muñoz detalló cómo se ejecutó el crimen. Explicó que Sandra lo presionó para cumplir el trato y que ella misma lo acompañó hasta las cercanías del lugar ese día. Según su declaración: "Yo llegué a la casa, llevaba un palo y la encontré y le pegué un primer palazo en la cabeza. Ella me enfrentó, forcejeamos y ella me rasguñó la mano, ya que intentó defenderse". Tras el forcejeo, la golpeó con una piedra y finalmente regresó para asegurarse de que hubiera fallecido.

El 16 de diciembre de 2025, la justicia dictó sentencia. Sandra Bernal Castro fue condenada a 31 años de prisión por el delito de feminicidio agravado. Por su parte, César Augusto Muñoz recibió una pena de 19 años de cárcel como autor material por el delito de homicidio agravado.

El equipo de El Rastro buscó conocer la versión de los acusados, pero ninguno de los dos aceptó conceder una entrevista frente a las cámaras.

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Para la familia de la víctima, las condenas no fueron suficientes frente a la gravedad de un crimen que acabó con la vida de Miryam y dejó una profunda herida en sus seres queridos.