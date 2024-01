Reportan que precio de los huevos se ha reducido hasta en 40% en algunas regiones de Colombia

Después de 6 meses al alza, el precio de los huevos comenzó a bajar en algunas regiones de Colombia hasta un 40%. Los comerciantes de esta proteína, que hace parte de la canasta básica familiar, dicen que las ventas están disparadas.



Decenas de familias en Santander se encontraron con una buena noticia cuando llegaron al mercado: el precio del huevo por fin bajó.

“Ya era hora, hace seis meses que no me podía comprar un huevito. Me sorprendió la muchacha de la plaza al decirme que está a $15.500 el cartón, eso es maravilloso”, manifestó Aidé Portilla, ama de casa.

Los comerciantes lo confirmaron. Desde hace dos semanas el precio de los huevos empezó a estabilizarse.

“Ha bajado de precio, bajó como un 30%. La bandeja estaba en $19.000 y ya se puede dar en $17.000”, manifestó Carmen Rey, tendera.

Publicidad

Por la rebaja en el precio, la venta de huevos se disparó, así lo indicó Leidy Sepúlveda, tendera: “Estoy vendiendo entre 30 y 40 cartones. Antes vendía 8 o 10”.

Según el gremio avícola, los bajos precios obedecen a que por la temporada de fin de año baja el consumo de huevo y hay bonanza del producto durante enero y febrero.

“Logramos recuperar nuevamente la producción histórica que tenemos de huevo y vemos este fenómeno. Lo usual es que la última semana de enero y primera semana de febrero se recupere la demanda y los precios vuelvan a subir”, comentó Gonzalo Moreno, director nacional de Fenavi.