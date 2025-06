Crudo relato de joven que asegura que su papá la abusó: "Mi mamá dijo que me estaba inventando todo"

En Colombia, la violencia sexual contra menores ha alcanzado niveles alarmantes, y en muchos casos los agresores son personas cercanas a las víctimas. Séptimo Díaconoció un desgarrador caso en Salgar, Antioquia, donde un padre fue denunciado por presuntamente abusar de sus hijas e hijastra en condición de discapacidad. Según las víctimas, los abusos habrían ocurrido durante varios años, cuando aún eran menores de edad. Hoy, decidieron romper el silencio y alzar la voz en busca de justicia.

Lo más aberrante del caso, según las víctimas, es que su madre, Gloria Nancy Arredondo, sabía lo que ocurría y no hizo nada para detenerlo. “Cuando le reclamé a mi mamá, ella me dijo que no le iba a preguntar a él, porque le tenía demasiado temor”, relató Yenny Yurlay Ruiz, una de las hijas de Gloria, quien hoy tiene 24 años y ha decidido alzar su voz para denunciar los atroces hechos que, según ella, vivió dentro de su propio hogar.

Graves denuncias de abuso

Yenny creció en una humilde vivienda, en una zona apartada del municipio de Salgar, Antioquia. Aseguró que “no tuvo infancia”, pues nunca tuvo amigos y su niñez estuvo marcada por la violencia y el abuso, presuntamente a manos de su propio padre.

Vivía con su madre, una mujer dedicada al hogar; su padre, Fernando María Ruiz, un agricultor; sus dos hermanas menores, y su media hermana Erika Arredondo, hija de Gloria, quien tiene una condición cognitiva que la hace especialmente vulnerable.

En 2008, cuando Yenny tenía apenas 7 años, afirmó que comenzaron los abusos por parte de su padre. En ese momento, ella no comprendía del todo si lo que ocurría estaba bien o mal, pues según ella, su madre nunca les explicó ni creyó sobre lo que estaba pasando dentro del hogar. Sin embargo, ante la insistencia de su padre, terminó accediendo.

“Él me dijo que necesitaba revisar si yo era virgen o no. Yo lo hice, y lloré mucho, pero no se lo conté a mi mamá”, dijo Yenny.

Según Gloria, madre de las víctimas, Fernando siempre maltrató a las mujeres del hogar, incluyéndola a ella. “Yo no sé qué me pasó, no sé si fue miedo, cobardía… me faltó mucha berraquera en ese tiempo”, lamentó.

Yenny afirmó que los abusos se prolongaron durante años y que su padre las amenazaba con golpearlas si se atrevían a contarle a su madre. Sin embargo, un hecho encendió las alarmas en la familia: su media hermana Erika quedó embarazada, y según ella, el responsable era su propio padrastro.

Erika relató que fue obligada a mantener relaciones sexuales con su padrastro en contra de su voluntad. “Él me obligaba, y yo le decía que no”, expresó. Actualmente tiene 33 años y es madre de dos hijas, quienes, según se sospecha, serían también hijas biológicas de Fernando, producto de los abusos que sufrió durante años.

Otros casos de abuso

La hija mayor de Erika, quien actualmente tiene 17 años y a quien llamaremos Laura para proteger su identidad, reveló que también fue víctima de los abusos de Fernando María Ruiz. Aseguró que sufrió varios tocamientos y situaciones que aún hoy le causan dolor e indignación. Según su testimonio, los abusos se extendieron durante varios años.

“Me decía que yo tenía que ser de él y yo le decía que no...Siempre buscaba el momento y las oportunidades de estar solo con uno”, reveló la hija mayor de Erika. Además, al parecer, también había cometido los mismos aberrantes actos con la su hermana menor.

Asimismo, aseguró que en varias ocasiones vio a su madre junto a Fernando, lo que la llevó a estar convencida de que, cuando su mamá quedó embarazada por segunda vez, esa hija también era de él.

¿La madre de las víctimas sabía de los abusos?

Cuando Yenny cumplió 15 años, decidió irse de su casa, harta de los constantes abusos que, según ella, sufría por parte de su padre. Sin embargo, el temor por lo que pudiera pasar con sus hermanas la mantenía atenta y la hacía regresar con frecuencia a visitarlas.

En una de esas visitas a Salgar, Yenny se enteró de que su hermana menor también estaba siendo víctima de presuntos abusos por parte de su padre. Fue entonces cuando tomó la decisión de actuar: acudió a la Comisaría de Familia para denunciar lo que estaba ocurriendo.

“Como era menor de edad, llamaron a mi mamá y ella dijo que eso era mentira, que yo me estaba inventando todo... Mi mamá me decía que si yo lo denunciaba, tenía que olvidarme de que tenía mamá. Eso me dolía, porque yo era la única hija que estaba pendiente de ella”, contó Yenny.

Entonces, cuando Yenny cumplió la mayoría de edad en 2018, su hermana menor le pidió irse a vivir con ella a Medellín. “Si él en realidad tenía esa necesidad de tener relaciones con alguien, ¿por qué no buscó otras mujeres?”, cuestionó Yenny.

En julio de 2023, Yenny rompió el silencio tras enterarse de que presuntamente sus sobrinas también estarían siendo víctimas de abuso por parte de su padre. Fue entonces cuando decidió interponer una denuncia ante la Policía de Salgar.

Las autoridades conocieron el caso meses después por un reporte del ICBF. “Ponemos en protección a tres de las niñas que se encontraban en el hogar. Posteriormente, se dejan a cargo de la Comisaría de Familia”, mencionó María Victoria Castro, secretaría del Gobierno de Salgar.

El caso fue asumido por la Fiscalía del municipio de Ciudad Bolívar, ubicado en la misma subregión del suroeste antioqueño.

“A ellas me las tenían amenazadas que si me contaban a mí, les iba peor...Yo vivía amenazada, parejo con ellas y nunca llegué a hacer la demanda...’¿Usted no le creía a sus hijas?’ No, él también me amenazaba y me pegaba muy duro... Yo me equivoqué y tuve que haberlo denunciado”, expresó Gloria, madre de las víctimas.

Captura y avances del proceso legal

Séptimo Día pudo establecer que, en el marco de la investigación, se ordenaron varias entrevistas a las presuntas víctimas con expertos y psicólogos, quienes concluyeron que sus testimonios eran creíbles. Por esta razón, la Fiscalía solicitó una orden de captura contra Fernando María Ruiz en marzo de 2025.

El sujeto no aceptó los cargos por los delitos de acceso carnal o actos sexuales con persona incapaz de resistir. Por ahora, Fernando María Ruiz se encuentra recluido en la estación de Policía del municipio de Salgar, mientras avanza el proceso en su contra.

De ser hallado culpable, Fernando María Ruiz podría enfrentar una condena superior a los 20 años de prisión. Además, está pendiente la realización de una prueba de ADN para determinar si las dos hijas de Erika son también hijas biológicas de este hombre. De confirmarse, podría abrirse un nuevo proceso judicial en su contra.

Asimismo, según las autoridades, podría iniciarse un proceso judicial contra Gloria Arredondo por no haber denunciado a tiempo los presuntos abusos de los que habrían sido víctimas sus propias hijas y nietas.