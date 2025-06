Hombre señalado de abusar de hijas e hijastra habló tras su detención: "Se pusieron de acuerdo”

Hay indignación en una zona rural de Salgar, Antioquia, tras la denuncia de una joven que acusó a su padre de abuso sexual. Según su testimonio, los horrores que vivió junto a sus hermanas y una media hermana en condición de discapacidad se extendieron durante años. Además, aseguró que su madre conocía lo que ocurría, pero no hizo nada para detenerlo. Séptimo Día investigó el caso y conoció la versión del señalado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Si él en realidad tenía esa necesidad de tener relaciones con alguien, ¿por qué no buscó otras mujeres?”, cuestionó Yenny Yurlay Ruiz, de 24 años, quien aseguró que desde los 7 años comenzaron los abusos por parte de su padre.

Aunque en ese momento no comprendía lo que estaba ocurriendo, pues afirma que su madre nunca les explicó nada, terminó accediendo ante la insistencia de su padre. “Él me dijo que necesitaba revisar si yo era virgen o no. Yo lo hice, y lloré mucho, pero no se lo conté a mi mamá”, relató.

En 2008, Yenny tenía apenas 7 años cuando, según ella, comenzaron los abusos por parte de su padre. Denunció que su madre sabía lo que ocurría. Séptimo Día

Infancia marcada por el abuso

Según el testimonio de Yenny, ella y sus hermanas crecieron en una humilde vivienda entre las montañas del occidente antioqueño, en una zona aislada, sin vecinos ni amigos cercanos. En el hogar vivían las tres hermanas, su media hermana mayor, Erika Arredondo, su madre, Gloria Arredondo, y su padre, Fernando María Ruiz.

Publicidad

De acuerdo con Yenny, los abusos se prolongaron en silencio, pues ninguna de las hermanas se atrevió a hablar ni a contarle a su madre, hasta que Erika, la media hermana, quedó embarazada a los 16 años. “’Cuando quedó embarazada por primera vez, ¿sabía quién era el padre?’ Era Fernando”, respondió la mujer de 33 años que tiene una condición de discapacidad.

Hoy, a sus 33 años, Erika señaló a su padrastro como el responsable de su embarazo, ya que, según relató, fue obligada a mantener relaciones sexuales con él en contra de su voluntad. “Él me obligaba, y yo le decía que no”, expresó.

Publicidad

Según sus testimonios, Fernando las amenazaba con golpearlas si le contaban a su madre. Una de las hermanas menores de Yenny también le confesó que su padre abusaba de ella. “Cuando le reclamé a mi mamá, ella me dijo que no le iba a preguntar a él, porque le tenía demasiado temor”, dijo Yenny.

La madre de las víctimas sabía sobre los abusos

Al parecer, Gloria Arredondo, madre de las cuatro víctimas, estaba al tanto de lo que ocurría dentro del hogar. Incluso, según sus hijas, en varias ocasiones le hablaron sobre los abusos, pero ella nunca hizo nada para detener la situación.

“A ellas me las tenían amenazadas, que si me contaban a mí, les iba peor...Yo le hacía reclamos y me trataba mal, por eso nunca llegué a tocar ese tema”, aseguró Gloria Nancy Arredondo, quien expresó su profundo arrepentimiento por no haber denunciado antes a su pareja.

Al parecer, Gloria Nancy Arredondo, madre de las víctimas, sabía de los presuntos abusos cometidos por pareja a sus hijas e hijastra. Séptimo Día

Además, Gloria afirmó que Fernando maltrataba, golpeaba y agredía tanto física como verbalmente a todas las mujeres del hogar. “Yo vivía amenazada, parejo con ellas y nunca llegué a hacer la demanda...’¿Usted no le creía a sus hijas?’ No, él también me amenazaba y me pegaba muy duro... Yo me equivoqué y tuve que haberlo denunciado”, expresó la madre de las víctimas.

Publicidad

No obstante, tras conocerse la denuncia contra Fernando, Gloria reconoció: "No sé qué me pasó, no sé si fue miedo, cobardía... me faltó mucha berraquera en ese tiempo".

Así se supo la verdad

Cuando Yenny cumplió 15 años decidió mudarse a Medellín por los constantes abusos que, según relata, sufría por parte de su padre. Sin embargo, siempre se mantuvo pendiente de sus hermanas y solía visitarlas en Salgar.

Publicidad

En una de esas visitas, se enteró de que su otra hermana menor también estaba siendo víctima de presuntos abusos por parte de Fernando. Fue entonces cuando tomó la decisión de acudir a la Comisaría de Familia y denunciar los hechos.

“Como era menor de edad, llamaron a mi mamá y ella dijo que eso era mentira, que yo me estaba inventando todo... Mi mamá me decía que si yo lo denunciaba, tenía que olvidarme de que tenía mamá. Eso me dolía, porque yo era la única hija que estaba pendiente de ella”, contó Yenny.

La hija mayor de Erika, presuntamente hija de Fernando, relató que ella también fue víctima de abuso por parte de su padre. Séptimo Día

A pesar de todo, Yenny no dejó de insistir. Cuando cumplió la mayoría de edad, su hermana menor le pidió que quería irse con ella a Medellín. Tras una serie de hechos dolorosos como los abusos sufridos por sus hermanas menores y los dos embarazos de su media hermana, Yenny no aguantó más y decidió romper el silencio. Lo hizo al enterarse de que, presuntamente, sus sobrinas también estarían siendo víctimas de abuso por parte de Fernando.

El 26 de julio de 2023, Yenny interpuso una denuncia ante la Policía de Salgar. Mientras avanzaba el proceso, las autoridades recibieron una alerta del ICBF sobre la difícil situación que estaban enfrentando las niñas en el hogar. “Ponemos en protección a tres de las niñas que se encontraban en el hogar. Posteriormente, se dejan a cargo de la Comisaría de Familia”, mencionó María Victoria Castro, secretaría del Gobierno de Salgar.

Publicidad

Captura del señalado

Séptimo Día pudo establecer que, en el marco de la investigación, se ordenaron varias entrevistas a las presuntas víctimas con expertos y psicólogos, quienes concluyeron que sus testimonios eran creíbles. Por esta razón, la Fiscalía solicitó una orden de captura contra Fernando María Ruiz en marzo de 2025.

Un mes después de la captura, el informativo entrevistó al presunto responsable de los hechos, quien se encuentra recluido en la estación de Policía del municipio de Salgar, mientras avanza el proceso en su contra.

Publicidad

Ante la pregunta del periodista sobre si abusó o no de sus hijas y su hijastra, el hombre negó rotundamente los hechos. Además, aseguró que las hijas de Erika no eran suyas y sostuvo que todo se trataba de una acusación falsa.

Fernando María Ruiz no aceptó los cargos por los delitos de acceso carnal o actos sexuales con persona incapaz de resistir. Séptimo Día

“¿Tienen fotos? ¿Tienen videos? ‘Son los testimonios de ellas, ¿usted cree que las cuatro se pusieron de acuerdo para inventar esto?’ Tuvo que ser así, porque como Yenny las sacó de acá y se las llevó para empezarlas a manipular”, aseguró el señalado.

El sujeto no aceptó los cargos por los delitos de acceso carnal o actos sexuales con persona incapaz de resistir.

Los investigadores solicitaron una prueba de ADN para determinar si las dos hijas de Erika son biológicamente hijas de Fernando. En caso de confirmarse, podría abrirse un nuevo proceso judicial en su contra. De ser hallado culpable, Fernando enfrentaría una condena superior a los 20 años de prisión.

Publicidad

Según las autoridades, podría iniciarse un proceso judicial contra Gloria Arredondo por no haber denunciado a tiempo los presuntos abusos de los que habrían sido víctimas sus propias hijas y nietas.