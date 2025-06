Hijo de Jorge Oñate fue detenido en Valledupar: "Los errores no son fracasos, son parte del camino"

El hijo del cantante vallenato Jorge Oñate (1949-2021), Jorge Luis Oñate Zuleta, fue capturado en Valledupar, Cesar. Oñate Zuleta, hijo mayor del reconocido cantante, también se dedicó a la música y entre sus apodos tiene el de 'Huracán'. El músico fue capturado en el casino Mirage de la ciudad después de protagonizar un altercado donde causó daños materiales y agredió verbalmente a una patrullera de la Policía.

Según las autoridades Oñate Zuleta reaccionó de manera exaltada dentro del establecimiento en la tarde del domingo 1 de junio. En el lugar, según testigos, el cantante lanzó una silla contra la cúpula de la ruleta Gold Club Plus y se negó a responder por los daños ocasionados ante la petición de los trabajadores del lugar.

“El administrador manifestó que, dentro de las instalaciones del casino, se encontraba una persona que había ocasionado daño a la cúpula de la ruleta Gold Club Plus con una silla. El hombre fue identificado como Jorge Luis Oñate Zuleta, quien dijo al administrador, con palabras soeces, que él no iba a pagar los daños, que hiciera lo que quisiera”, indica el reporte de las autoridades obtenido por El Tiempo.

Yordi Galeano Torres, administrador del casino, se comunicó con las autoridades para solicitar ayuda. La Policía trasladó a Oñate hasta la Unidad de Retención Inmediata (URI) de Valledupar. Los uniformados denunciaron que durante el proceso Oñate insultó a la patrullera Egleth Ribón e intentó agredir físicamente a Ricardo Cagua. El cantante le habría arrojado su celular y causó más daños en el lugar.

La Fiscalía 35 de Valledupar presentó el caso ante el Juzgado 14 Penal Municipal que legalizó la aprehensión y dictó medida de aseguramiento domiciliario mientras se desarrollan las investigaciones.



Otro caso de agresión por parte de Jorge Luis Oñate

En 2019, Oñate Zuleta ya había sido protagonista de otro altercado cuando discutió con un funcionario del Aeropuerto internacional El Dorado después de negarse a un procedimiento de rutina. En esa ocasión, según se lee en varios registros, también agredió verbal y físicamente a los colaboradores del lugar. Después de negarse a un registró de rutina, Oñate fue conducido hacía la Oficina de la Policía en el aeropuerto donde agredió físicamente a un supervisor de Opain, empresa encargada de la administración de la terminal. A un patrullero de la Policía, que llegó a apoyar el procedimiento, el cantante lo amenazó de muerte.

En la cuenta de Instagram del cantante se subió una historia en la mañana de este martes 3 de junio. "Los errores no son fracasos, son parte del camino. Cada caída nos deja una enseñanza, cada tropiezo una nueva oportunidad para crecer y ser mejores. No hay error que no traiga consigo una lección si aprendemos a mirar con humildad. Con Dios de la mano, todo se vuelve más claro y el camino, aunque difícil, se llena de propósito y esperanza. No temas equivocarte, porque hasta en el error, Dios obra para bien", se lee en el texto compartido por el músico.

