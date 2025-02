Indignación por sujeto que propinó brutal golpiza a su pareja en Cajicá y compartió video del ataque

Con gritos clamando auxilio y llorando desesperada para que su pareja la soltara, una mujer que reside en el municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca, se ha convertido en una de las más recientes víctimas de la violencia de género. El caso se ha hecho viral debido a que dos de los ataques fueron compartidos en Facebook por su propio compañero sentimental, identificado como Andrés Holguín.

El primer video fue publicado el jueves 27 de febrero a las 3:14 de la madrugada y en aquel post escribió: “Me gusta pegarle a las mujeres, jajaja, y este es el ejemplo que le quiero dar a mi hijo”.

(Lea además: Patrullera atacada durante riña en Suba, Bogotá: “La patada fue la que más me afectó” )

La publicación estaba acompañada de un video y una foto de él con un gato. En el primero se ve claramente cuando Holguín le da un golpe en el rostro a la joven, luego procede a patearla y golpearla con más fuerza. Debido a la intensidad de los puños, el celular se cae y solo queda registrando el audio.

Sujeto dio brutal golpiza a su pareja en Cajicá y compartió video del ataque - Redes sociales

Publicidad

Se escucha a la víctima preguntarle al atacante qué le pasa, luego llora y empieza a pedir auxilio: “¡Ayuda, ayuda, ayuda, por favor! Yo no le estoy haciendo nada, ¿qué le pasa? (...) me va a matar. ¿Qué le pasa? Ya no me pegue más”. Por otro lado, se escucha al agresor decirle, en voz baja: “Ya, ya”. Luego ella le exige que le regrese su celular y le manifiesta que si la sigue agrediendo la va a asesinar.

El segundo video también fue publicado el 27 de febrero, pero sobre las 9:58 a.m.. Ese clip está acompañado de la descripción: “Para los que no creen que fui yo o que yo soy así, acá les dejo esto. Sigan pensando que conocen a las personas, reaccionen Cajicá”.

Publicidad

En aquel video la víctima muestra su mano derecha ensangrentada y afirmando que Holguín por poco le arranca el dedo medio. Con lágrimas tomó su celular y empezó a grabar: “Mírelo, ahí sí se esconde, ahí sí se esconde cuando casi me quita un dedo con la boca. ¿Dónde está? ¿Por qué no da la cara?”.

En ese momento Holguín salió del baño, arrojó un objeto a la cama y se colocó las manos en la cintura. Ante esto la mujer empezó a decir: “¿Por qué no me intenta quitar el dedo otra vez con la maldita boca? Ahí sí suelta el maldito cuchillo. Se lo juro por Dios que todo el mundo y su hijo va a saber esto”. En medio de su denuncia ella indicó que su pareja la atacó “porque te pedí que me dieras un beso, que me explicaras por qué eras malo conmigo después de estar cuatro días encerrada por ti. ¿Te parece justo?”.

Gobernación de Cundinamarca rechaza violencia contra la mujer en Cajicá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, se refirió al caso de violencia de género en Cajicá. Reveló que “según información brindada por la Policía, así como de relatos recogidos entre vecinos, se trata de una pareja que ha tenido antecedentes de violencia y maltrato físico”.

Rey Ángel mencionó que la Policía y la Alcaldía ya intervinieron en su momento para brindarle a la mujer una medida de protección, quien se encontraba acompañada de su red de apoyo. Añadió que “la denuncia se interpuso por violencia intrafamiliar, pero las autoridades intentarán demostrar otros delitos con hechos”.

Publicidad

¿Qué se sabe del sujeto que agredió a su pareja en Cajicá?

El gobernador reveló que “el agresor huyó y se está buscando por parte de las autoridades competentes. Hemos pedido se dedique personal adscrito a Policía REMSA (Región Metropolitana de Policía de La Sabana) exclusivamente para poder hallar al agresor y conducirlo a la Fiscalía para dar inicio al proceso judicial”.

¿Dónde se puede denunciar abuso o violencia intrafamiliar en Colombia?

Estas son algunas de las líneas habilitadas en Colombia para denunciar violencia sexual o intrafamiliar:



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

(Lea además: Cinco hombres detenidos por asesinato por encargo de Yesenia Torres: su esposo lo planeó por un año )