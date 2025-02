Patrullera atacada durante riña en Suba, Bogotá: “La patada fue la que más me afectó”

Tacleada y con patadas en el abdomen y el rostro, así terminó una patrullera de la Policía Metropolitana de Bogotá cuando atendió el llamado de una riña en la localidad de Suba, noroccidente de la capital colombiana. Luego de que se hizo viral el video del ataque, la mujer habló con Noticias Caracol sobre lo que sucedió el pasado domingo, 23 de febrero de 2025.

La patrullera agredida ha sido identificada como Luz Marina Cristancho y explicó que el episodio de agresión que sufrió fue cuando desempeñaba su labor para cuidar a la ciudadanía. “Estábamos patrullando cuando una persona nos aborda que está siendo agredida, llegamos hasta el lugar, de ahí la persona la tenía contra la pared. Ella inmediatamente se abalanza sobre mí (y me dice): ‘Por favor, ayúdeme’”, así empezó su relato la uniformada Cristancho.

Añadió que le brindó el socorro a la ciudadana y que le empezó a preguntar si quería llamar a algún familiar para que la acompañara a interponer la denuncia. “Es en ese momento cuando esa persona empieza a gritarle cosas, ella empieza a sentir nervios, mi compañero le dice: ‘por favor, cálmese’, lo que hace él es lanzarle un puño al rostro de mi compañero. Intentan ponerle las esposas y por eso es que él empieza a caminar, ni siquiera fue corriendo”.

La patrullera mencionó que algunos vecinos del barrio La Gaitana empezaron a salir a ver qué estaba sucediendo y que empezaron a manifestar: “Guárdate, escóndete, escóndete”, para que “él buscara la forma de esconderse y es cuando sale esta persona de la nada, lo que todos estaban era intentando esconder a esa persona, y él me agrede”.

El ataque “fue en cuestión de segundos”

La uniformada expuso que cuando la agredió aquel sujeto, “lo único que veo es una persona que viene sobre mí con un puño. Él me lanza dos puños, el primero que fue el que me descompensó y el segundo que fue cuando me sentí en el piso. No fui consciente de cómo me levanté”.

Pese a que el ataque, según el video, fue en cuestión de segundos, para Cristancho “fue eterno, sentirme ahí, pensar en mi familia, en no ver a mis papás, en que de pronto me fuera a hacer más daño”.

¿Cómo capturaron a sujeto que agredió a patrullera en Suba, Bogotá?

Tras reunirse con sus compañeros, la patrullera notó que un hombre se le estaba lanzando a los taxis y ella empezó a señalarlo de haberla agredido. En aquel momento se hizo la captura.

“Estuvimos cerca de 30 horas en la denuncia, la revisión por Medicina Legal, la revisión en el hospital porque el día de ayer me tuvieron que hacer exámenes y unas ecografías y demás por el golpe que, obviamente, el de la patada fue el que más me afectó. Estoy un poco adolorida”, recalcó la patrullera.

Aprovechó para decirle a la mujer que fue atacada en Suba que se acerque a las autoridades e interponga la denuncia: “No permita que este caso quede impune. Yo sé que por miedo y entre toda la confusión se fue porque cuando la fuimos a buscar ella ya no estaba, pero aún puede denunciar porque llegamos por ella”.

En medio de ese episodio que llegó a atender en Suba, comentó que la víctima “no me dejó bajar de la moto, yo la recibí en mis brazos y sentí su temor. Hoy como uniformada, como mujer, sentí el miedo que ella sintió de ser agredida y segundos después fui agredida por una persona que ni siquiera debería haberme hecho todo lo que me hizo”.

