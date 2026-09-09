Temblores en Colombia hoy, 9 de septiembre: magnitudes entre 2,4 y 3,6 en estos epicentros

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios temblores en Colombia hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026, con movimientos registrados en diferentes zonas del país y en sectores cercanos a la frontera con Venezuela. Entre los eventos informados por la entidad se encuentran sismos de magnitudes entre 2,4 y 3,6, con profundidades que van desde superficiales hasta más de 150 kilómetros. Los reportes muestran actividad en departamentos como Santander, Antioquia, Chocó, La Guajira, Cundinamarca, Meta y Huila, además de eventos localizados en Venezuela y en la zona fronteriza entre ambos países.

Uno de los movimientos más recientes incluidos en el reporte corresponde a un sismo de magnitud 2,4, registrado a las 7:43 p. m., en inmediaciones de Riohacha, La Guajira. De acuerdo con la información del SGC, se trató de un evento superficial. El epicentro se ubicó a una distancia aproximada de 29 kilómetros de Dibulla, 36 kilómetros de San Juan del Cesar y 37 kilómetros de Distracción. Antes de este movimiento, otro de los eventos de mayor magnitud fue en Los Santos, Santander, un sismo que alcanzó una magnitud de 3,5 y ocurrió a las 7:33 p. m. La profundidad reportada fue de 149 kilómetros.



Sismos registrados por el Servicio Geológico Colombiano este 9 de septiembre

3,6 en Sipí, Chocó, a la 1:03 a. m., con una profundidad de 43 kilómetros.

3,5 en Los Santos, Santander, a las 7:33 p. m., con una profundidad de 149 kilómetros.

3,2 en Venezuela, registrado a las 2:30 a. m., con carácter superficial.

3,1 en Istmina, Chocó, a las 9:52 a. m., con una profundidad de 46 kilómetros.

2,9 en Cáceres, Antioquia, a las 5:22 p. m., con una profundidad de 38 kilómetros.

2,8 en Dabeiba, Antioquia, a la 1:03 a. m., reportado como superficial.

2,7 en Los Santos, Santander, a las 12:48 p. m., con una profundidad de 154 kilómetros.

2,6 en Medio San Juan, en el sector de Andagoya, Chocó, a las 6:52 a. m., con una profundidad de 40 kilómetros.

2,4 en Istmina, Chocó, a las 12:43 p. m., con una profundidad de 39 kilómetros.

2,4 en Riohacha, La Guajira, a las 7:43 p. m., con profundidad superficial.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo

Identificar si la zona donde vivimos, estudiamos o trabajamos tiene riesgo sísmico.

Revisar que la construcción se encuentre en buenas condiciones.

Asegurar muebles, estanterías, televisores y otros objetos pesados.

Guardar objetos frágiles o peligrosos en lugares seguros.

Participar en simulacros de evacuación.

Definir rutas de salida y puntos de encuentro.

Crear un plan familiar de emergencia.

Preparar un kit con agua, alimentos, linterna, pilas, botiquín, medicamentos y documentos importantes.

Durante un sismo

Mantener la calma y evitar correr o empujar.

Agacharse, cubrirse y sujetarse.

Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Refugiarse debajo de un escritorio resistente o cerca de una estructura segura.

No utilizar ascensores.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, árboles y fachadas.

Si se está en una silla de ruedas, activar los frenos y proteger la cabeza y el cuello.

Si se está en la cama, permanecer allí y cubrirse la cabeza con una almohada.

Después de un sismo

Revisar si familiares, vecinos u otras personas necesitan ayuda.

Prestar primeros auxilios únicamente si no existe peligro.

Mantenerse informado mediante fuentes oficiales.

Dirigirse al punto de encuentro establecido.

Si es necesario, cerrar el gas, el agua y la electricidad.

Revisar si hay grietas, daños en columnas, techos deteriorados o inclinaciones en la estructura.

No entrar a lugares que tengan riesgo de colapso.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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