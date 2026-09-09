Temblores en Colombia hoy, 9 de septiembre: magnitudes entre 2,4 y 3,6 en estos epicentros

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios temblores en Colombia hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026, con movimientos registrados en diferentes zonas del país y en sectores cercanos a la frontera con Venezuela. Entre los eventos informados por la entidad se encuentran sismos de magnitudes entre 2,4 y 3,6, con profundidades que van desde superficiales hasta más de 150 kilómetros. Los reportes muestran actividad en departamentos como Santander, Antioquia, Chocó, La Guajira, Cundinamarca, Meta y Huila, además de eventos localizados en Venezuela y en la zona fronteriza entre ambos países.
Uno de los movimientos más recientes incluidos en el reporte corresponde a un sismo de magnitud 2,4, registrado a las 7:43 p. m., en inmediaciones de Riohacha, La Guajira. De acuerdo con la información del SGC, se trató de un evento superficial. El epicentro se ubicó a una distancia aproximada de 29 kilómetros de Dibulla, 36 kilómetros de San Juan del Cesar y 37 kilómetros de Distracción. Antes de este movimiento, otro de los eventos de mayor magnitud fue en Los Santos, Santander, un sismo que alcanzó una magnitud de 3,5 y ocurrió a las 7:33 p. m. La profundidad reportada fue de 149 kilómetros.
Sismos registrados por el Servicio Geológico Colombiano este 9 de septiembre
- 3,6 en Sipí, Chocó, a la 1:03 a. m., con una profundidad de 43 kilómetros.
- 3,5 en Los Santos, Santander, a las 7:33 p. m., con una profundidad de 149 kilómetros.
- 3,2 en Venezuela, registrado a las 2:30 a. m., con carácter superficial.
- 3,1 en Istmina, Chocó, a las 9:52 a. m., con una profundidad de 46 kilómetros.
- 2,9 en Cáceres, Antioquia, a las 5:22 p. m., con una profundidad de 38 kilómetros.
- 2,8 en Dabeiba, Antioquia, a la 1:03 a. m., reportado como superficial.
- 2,7 en Los Santos, Santander, a las 12:48 p. m., con una profundidad de 154 kilómetros.
- 2,6 en Medio San Juan, en el sector de Andagoya, Chocó, a las 6:52 a. m., con una profundidad de 40 kilómetros.
- 2,4 en Istmina, Chocó, a las 12:43 p. m., con una profundidad de 39 kilómetros.
- 2,4 en Riohacha, La Guajira, a las 7:43 p. m., con profundidad superficial.
¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?
Antes de un sismo
- Identificar si la zona donde vivimos, estudiamos o trabajamos tiene riesgo sísmico.
- Revisar que la construcción se encuentre en buenas condiciones.
- Asegurar muebles, estanterías, televisores y otros objetos pesados.
- Guardar objetos frágiles o peligrosos en lugares seguros.
- Participar en simulacros de evacuación.
- Definir rutas de salida y puntos de encuentro.
- Crear un plan familiar de emergencia.
- Preparar un kit con agua, alimentos, linterna, pilas, botiquín, medicamentos y documentos importantes.
Durante un sismo
- Mantener la calma y evitar correr o empujar.
- Agacharse, cubrirse y sujetarse.
- Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- Refugiarse debajo de un escritorio resistente o cerca de una estructura segura.
- No utilizar ascensores.
- Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, árboles y fachadas.
- Si se está en una silla de ruedas, activar los frenos y proteger la cabeza y el cuello.
- Si se está en la cama, permanecer allí y cubrirse la cabeza con una almohada.
Después de un sismo
- Revisar si familiares, vecinos u otras personas necesitan ayuda.
- Prestar primeros auxilios únicamente si no existe peligro.
- Mantenerse informado mediante fuentes oficiales.
- Dirigirse al punto de encuentro establecido.
- Si es necesario, cerrar el gas, el agua y la electricidad.
- Revisar si hay grietas, daños en columnas, techos deteriorados o inclinaciones en la estructura.
- No entrar a lugares que tengan riesgo de colapso.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
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