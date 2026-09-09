En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
JULIANA GUERRERO
IPHONE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
JULIANA ÁVILA
RECONSTRUCCIÓN TRAS TERREMOTO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblores en Colombia hoy, 9 de septiembre: magnitudes entre 2,4 y 3,6 en estos epicentros

Temblores en Colombia hoy, 9 de septiembre: magnitudes entre 2,4 y 3,6 en estos epicentros

Los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) muestran actividad en departamentos como Santander, Antioquia, Chocó, La Guajira, Cundinamarca, Meta y Huila,

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 9 de sept, 2026
Comparta en:
Temblores en Colombia hoy: varios sismos fueron registrados durante este miércoles 9 de septiembre
Varios sismos fueron registrados durante este miércoles 9 de septiembre. -
Getty Images/ SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios temblores en Colombia hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026, con movimientos registrados en diferentes zonas del país y en sectores cercanos a la frontera con Venezuela. Entre los eventos informados por la entidad se encuentran sismos de magnitudes entre 2,4 y 3,6, con profundidades que van desde superficiales hasta más de 150 kilómetros. Los reportes muestran actividad en departamentos como Santander, Antioquia, Chocó, La Guajira, Cundinamarca, Meta y Huila, además de eventos localizados en Venezuela y en la zona fronteriza entre ambos países.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Uno de los movimientos más recientes incluidos en el reporte corresponde a un sismo de magnitud 2,4, registrado a las 7:43 p. m., en inmediaciones de Riohacha, La Guajira. De acuerdo con la información del SGC, se trató de un evento superficial. El epicentro se ubicó a una distancia aproximada de 29 kilómetros de Dibulla, 36 kilómetros de San Juan del Cesar y 37 kilómetros de Distracción. Antes de este movimiento, otro de los eventos de mayor magnitud fue en Los Santos, Santander, un sismo que alcanzó una magnitud de 3,5 y ocurrió a las 7:33 p. m. La profundidad reportada fue de 149 kilómetros.

Sismos registrados por el Servicio Geológico Colombiano este 9 de septiembre

  • 3,6 en Sipí, Chocó, a la 1:03 a. m., con una profundidad de 43 kilómetros.
  • 3,5 en Los Santos, Santander, a las 7:33 p. m., con una profundidad de 149 kilómetros.
  • 3,2 en Venezuela, registrado a las 2:30 a. m., con carácter superficial.
  • 3,1 en Istmina, Chocó, a las 9:52 a. m., con una profundidad de 46 kilómetros.
  • 2,9 en Cáceres, Antioquia, a las 5:22 p. m., con una profundidad de 38 kilómetros.
  • 2,8 en Dabeiba, Antioquia, a la 1:03 a. m., reportado como superficial.
  • 2,7 en Los Santos, Santander, a las 12:48 p. m., con una profundidad de 154 kilómetros.
  • 2,6 en Medio San Juan, en el sector de Andagoya, Chocó, a las 6:52 a. m., con una profundidad de 40 kilómetros.
  • 2,4 en Istmina, Chocó, a las 12:43 p. m., con una profundidad de 39 kilómetros.
  • 2,4 en Riohacha, La Guajira, a las 7:43 p. m., con profundidad superficial.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo

  • Identificar si la zona donde vivimos, estudiamos o trabajamos tiene riesgo sísmico.
  • Revisar que la construcción se encuentre en buenas condiciones.
  • Asegurar muebles, estanterías, televisores y otros objetos pesados.
  • Guardar objetos frágiles o peligrosos en lugares seguros.
  • Participar en simulacros de evacuación.
  • Definir rutas de salida y puntos de encuentro.
  • Crear un plan familiar de emergencia.
  • Preparar un kit con agua, alimentos, linterna, pilas, botiquín, medicamentos y documentos importantes.

Durante un sismo

  • Mantener la calma y evitar correr o empujar.
  • Agacharse, cubrirse y sujetarse.
  • Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • Refugiarse debajo de un escritorio resistente o cerca de una estructura segura.
  • No utilizar ascensores.
  • Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, árboles y fachadas.
  • Si se está en una silla de ruedas, activar los frenos y proteger la cabeza y el cuello.
  • Si se está en la cama, permanecer allí y cubrirse la cabeza con una almohada.

Después de un sismo

  • Revisar si familiares, vecinos u otras personas necesitan ayuda.
  • Prestar primeros auxilios únicamente si no existe peligro.
  • Mantenerse informado mediante fuentes oficiales.
  • Dirigirse al punto de encuentro establecido.
  • Si es necesario, cerrar el gas, el agua y la electricidad.
  • Revisar si hay grietas, daños en columnas, techos deteriorados o inclinaciones en la estructura.
  • No entrar a lugares que tengan riesgo de colapso.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

Relacionados

Servicio Geológico Colombiano

Temblor en Colombia

Temblor de Tierra

Publicidad

Publicidad

Publicidad