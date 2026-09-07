De la Espriella anuncia construcción del malecón de Quibdó y proyección de un canal interoceánico

Desde Quibdó, Chocó, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hizo una serie de anuncios de cara a la reconstrucción de ese departamento luego del terremoto de magnitud 7,4 el 10 de agosto. En compañía de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, el jefe de Estado anunció la construcción de un malecón en Quibdó, así como varias vías y la proyección de un canal interoceánico. Se trata de las primeras medidas de lo que él ha denominado el 'Plan Marshall' para reconstruir el Chocó. Durante el anuncio también estuvieron presentes empresarios del país.

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