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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / De la Espriella anuncia construcción del malecón de Quibdó y proyección de un canal interoceánico

De la Espriella anuncia construcción del malecón de Quibdó y proyección de un canal interoceánico

Desde Quibdó, el presidente de la República hizo una serie de anuncios de reconstrucción tras el terremoto. "Comienza la transformación del Chocó", afirmó De la Espriella, quien destacó que el apoyo financiero de los empresarios será clave.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Abelardo de la Espriella en Chocó
Abelardo de la Espriella en Chocó
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Desde Quibdó, Chocó, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hizo una serie de anuncios de cara a la reconstrucción de ese departamento luego del terremoto de magnitud 7,4 el 10 de agosto. En compañía de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, el jefe de Estado anunció la construcción de un malecón en Quibdó, así como varias vías y la proyección de un canal interoceánico. Se trata de las primeras medidas de lo que él ha denominado el 'Plan Marshall' para reconstruir el Chocó. Durante el anuncio también estuvieron presentes empresarios del país.

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