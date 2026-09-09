Anuncian cierres en el puente peatonal de la estación Alquería: horarios de las obras

Los usuarios que transitan por la estación Alquería, en el sur de Bogotá, deberán tener en cuenta una modificación temporal en el paso por el puente peatonal que conecta con el sistema de transporte. TransMilenio informó que desde el martes 8 de septiembre comenzaron las actividades de intervención de los tableros de esta estructura. Para permitir el desarrollo de los trabajos, se realizarán cierres parciales y por etapas del puente, de acuerdo con el cronograma establecido para las obras.

La medida, sin embargo, no implica el cierre de la estación. De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, el servicio continuará funcionando normalmente y durante las intervenciones se mantendrá habilitado uno de los costados del puente para permitir el ingreso de los pasajeros.

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¿Cuándo habrá cierres en el puente peatonal de la estación Alquería?

Las actividades están programadas en dos franjas horarias. Los cierres parciales del puente peatonal se realizarán de:



10:00 p. m. a 4:00 a. m.

9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Los trabajos se desarrollarán por etapas, por lo que no se contempla el cierre completo del acceso a la estación durante las jornadas de intervención. La recomendación de TransMilenio para quienes tengan previsto utilizar este punto de acceso es prestar atención a las zonas que se encuentren habilitadas durante el desarrollo de las obras y seguir las indicaciones que se encuentren en el lugar.



La estación Alquería continuará funcionando

Uno de los puntos aclarados por TransMilenio es que las obras se concentran en el puente peatonal y no representan la suspensión de la operación de la estación Alquería. Por esta razón, los pasajeros podrán continuar utilizando la estación para sus desplazamientos. El acceso se mantendrá disponible a través del costado que permanezca habilitado mientras avanzan las intervenciones.

La estación está ubicada sobre la autopista Sur, un corredor por el que se movilizan diariamente usuarios del sistema de transporte público. Por ello, quienes acostumbran ingresar o salir por este punto deberán considerar los cambios temporales en la circulación peatonal. Los cierres están relacionados específicamente con las labores que se ejecutarán sobre los tableros del puente. La intervención se realizará de manera parcial y por etapas para permitir que continúe el ingreso a la estación.



Puente de Venecia en Bogotá abre parcialmente

La movilidad en el sector de Venecia, en el sur de Bogotá, comenzó a tener cambios desde el lunes con la habilitación de dos de los tres ramales que conforman el nuevo puente vehicular de la autopista Sur con carrera 68. La apertura hace parte del avance de las obras de la troncal de TransMilenio de la avenida carrera 68 y busca facilitar el tránsito mientras continúan los trabajos que todavía se desarrollan en la zona. La Administración Distrital informó que el puente aún no opera en su configuración definitiva, por lo que durante los próximos meses se mantendrán modificaciones en la circulación.



De acuerdo con la Alcaldía, la obra del Grupo 1 de la avenida carrera 68 registra un avance cercano al 80%, mientras que el puente de Venecia supera el 95% de ejecución. El grupo comprende aproximadamente 2,8 kilómetros de intervención. Los conductores que utilizan la autopista Sur también deberán tener en cuenta que las vías paralelas al puente continúan habilitadas. Estos carriles tienen aproximadamente siete metros de ancho y una extensión de 550 metros y fueron puestos en funcionamiento en julio de 2026; además, permiten el tránsito mixto en la autopista Sur, principalmente en el sentido occidente-oriente.



La habilitación realizada no significa que los tres brazos de la estructura estén disponibles para todos los movimientos. Por ahora, la circulación se organiza mediante un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) provisional. Con la apertura del puente central, los vehículos que antes podían realizar el giro izquierdo directamente a nivel deberán utilizar la nueva infraestructura para continuar hacia el norte. Los buses de TransMilenio pueden utilizar el puente recto en ambos sentidos, mientras que los vehículos particulares, taxis y los buses TransMiZonales cuentan con un recorrido específico a través del puente central para dirigirse desde la autopista Sur hacia la carrera 68 en sentido norte.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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