RegioTram del Norte busca atraer empresas internacionales: Gobernación abre diálogo con 17 embajadas

La Gobernación de Cundinamarca abrió un espacio de diálogo con representantes de 17 embajadas acreditadas en Colombia para promover la participación de empresas internacionales en el proceso licitatorio del RegioTram del Norte – Tren de Zipaquirá. El encuentro fue organizado por la Gobernación y la Empresa Férrea Regional (EFR), con asistencia técnica de la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial. El objetivo fue acercar el proyecto a compañías con experiencia en infraestructura ferroviaria, fabricación de material rodante, ingeniería y desarrollo tecnológico.

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“Este espacio de diálogo permitirá que, a través de las embajadas y sus canales de relacionamiento comercial, empresas internacionales conozcan en detalle el alcance y las condiciones del proceso”, explicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Según el mandatario, la iniciativa busca promover la participación de compañías con capacidad técnica para intervenir en las diferentes áreas que requiere el proyecto.

RegioTram del Norte avanza hacia los pliegos definitivos

El RegioTram del Norte tendrá una longitud de 48,9 kilómetros y atenderá una demanda estimada de más de 180.000 pasajeros diarios. El proyecto conectará a Bogotá con municipios de Sabana Centro y busca convertirse en una alternativa de movilidad sostenible para la región. El acercamiento con las embajadas se da mientras avanza el proceso licitatorio para la construcción del sistema ferroviario. Hace un mes, la Empresa Férrea Regional publicó los prepliegos, con los que comenzó la etapa de diálogo con el mercado.

Durante este periodo, empresas nacionales e internacionales pueden presentar observaciones y recomendaciones técnicas que serán evaluadas para la elaboración de los documentos definitivos. La Gobernación prevé publicar los pliegos definitivos en octubre de 2026.



En ese proceso, las embajadas y sus equipos comerciales buscan servir como puente entre el proyecto y compañías de sus respectivos países que tengan experiencia y capacidad para participar en la licitación. En la jornada participaron representantes diplomáticos y equipos comerciales de países como Italia, China, Portugal, República Checa, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Polonia, Corea del Sur, Chile y España, entre otros.



Los interesados pueden consultar la información oficial sobre el proceso de licitación, incluido el cronograma, las diferentes etapas y los documentos disponibles, a través de los canales habilitados por el proyecto.

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¿Cuánto costará el RegioTram del Norte?

El proyecto contempla una inversión estimada de $17,4 billones y busca conectar a más de un millón de habitantes de Bogotá y municipios de Sabana Centro. El sistema tendrá 48,9 kilómetros de extensión sobre el corredor férreo existente y contará con 17 estaciones: 11 en Bogotá, una en Chía, tres en Cajicá y dos en Zipaquirá. La operación estará a cargo de 26 trenes 100 por ciento eléctricos, con capacidad para movilizar cerca de 187.000 pasajeros diarios.

Uno de los objetivos del proyecto es reducir los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y Sabana Centro. De acuerdo con la Gobernación, los recorridos, que actualmente pueden superar las dos horas, podrían reducirse a menos de una hora. El RegioTram del Norte también contempla su integración con otros sistemas de transporte, entre ellos el Metro de Bogotá, TransMilenio y el RegioTram de Occidente, además de ciclorrutas y senderos peatonales. Las conexiones estratégicas estarán ubicadas en sectores como Carrera 68, Calle 26, Calle 72, Calle 92–Autopista, Calle 97, Calle 200 y el CIM Norte. El proyecto incluye, además, 80 pasos peatonales, con cruces cada 400 metros en promedio en Bogotá; 13 puentes férreos —10 en Bogotá y tres en Cajicá— y cuatro puentes vehiculares con ciclorrutas en la capital.

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De acuerdo con las proyecciones de la Gobernación, las obras permitirán recuperar más de 88.000 metros cuadrados de espacio público y zonas ubicadas bajo puentes. Durante la etapa de construcción se estima la generación de 5.000 empleos directos y 9.000 indirectos, mientras que la operación del sistema representaría más de 600 empleos permanentes. Además, el sistema ferroviario eléctrico permitiría mitigar aproximadamente 60.000 toneladas de CO₂ al año, según las estimaciones entregadas por la Gobernación de Cundinamarca.

María Paula Rodríguez Rozo

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