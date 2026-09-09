Juliana Guerrero es condenada a tres años por falsificación de títulos universitarios

Juliana Guerrero fue condenada a tres años por fraude procesal por haber falsificado los diplomas de la Fundación San José que presentó para postularse como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, durante el gobierno de Gustavo Petro. El monto de la pena, que se dio por un preacuerdo que hizo la joven con la Fiscalía General de la Nación, es excarcelable. A la sentencia se suma el pago de una multa de 5 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 2,5 años. El togado fue enfático en decir que tiene un término de 30 días para pagar la sanción impuesta.



La joven, como parte del preacuerdo, pidió perdón público al país, a la universidad que se vio involucrada por sus acciones y a los jóvenes, a quienes además les envió un mensaje en el que expresó que, “desde mi propia experiencia, que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar. Creo en las segundas oportunidades y espero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas. Perdón por haberme equivocado”. Asimismo, le dijo al juez que entendía que recibiría una pena y que no iría a juicio al aceptar su responsabilidad “de manera libre” en los hechos imputados. (Lea también: Juliana Guerrero pide perdón por falsificación de títulos: “Me equivoqué y estoy arrepentida”)

Fue la congresista Jennifer Pedraza quien expuso las irregularidades en los estudios que supuestamente había hecho Guerrero para poder aspirar a un cargo público. (Lea también: "Presunto cartel de títulos": Senadora que denunció a Juliana Guerrero pide que siga investigación)



“Juliana Guerrero era plenamente consciente de sus actuaciones”

El juez 46 penal, además, le hizo un fuerte llamado de atención a Juliana Guerrero, señalando que “era plenamente consciente de sus actuaciones, tenía la madurez necesaria para determinarse de manera diferente, y al mismo tiempo tenía la posibilidad y la obligación de actuar conforme a derecho, no solo por el rol institucional que detentaba al momento de los hechos, sino por la posición a la cual aspiraba a llegar. Nótese que no estamos hablando de una persona del común que no tiene conocimiento sobre el ejercicio y la función pública; estamos hablando de una persona que estaba entregando estos documentos para ser nombrada viceministra del Ministerio de la Juventud, un cargo que implica la mayor responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la juventud de este país, muchos de los cuales, actuando ahí sí conforme a derecho, han tenido que pasar 5, 7, 10, 15 años en una universidad para obtener un título, cosa que en este caso, se quiso saltar desconociendo cuál es el actuar jurídicamente exigible a una persona”.

Juliana Guerrero declaró que las directivas de la Fundación San José no tuvieron que ver con su actuación y hasta el momento no hay abierta otra noticia criminal relacionada. Por el momento, además de la joven, solo ha sido condenado un exfuncionario de la universidad, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución, quien reconoció que se prestó para ingresar a la plataforma y generar datos falsos en los documentos que presentó la hoy condenada. (Lea también: Angie Rodríguez habla de Juliana Guerrero y una “red de mujeres que creía que mandaba” en Palacio)



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