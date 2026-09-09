¿Cómo es el nuevo iPhone plegable de Apple? Estas son sus características

Apple presentó el miércoles su esperado primer teléfono inteligente plegable, el iPhone Duo, en el primer evento de lanzamiento de la compañía desde que el CEO John Ternus asumió el cargo el 1 de septiembre. El primer teléfono plegable de Apple llega siete años después de que Samsung fuera pionera en esta categoría, pero se espera que el gigante tecnológico estadounidense se haga con una parte considerable del mercado. "Otros han creado teléfonos plegables que simplemente parecen dos teléfonos pegados de forma incómoda", dijo Ternus en un vídeo proyectado en el Teatro Steve Jobs de la sede de Apple en Cupertino, California.

Apple quería un dispositivo con una pantalla grande "que se sintiera tan natural e intuitivo como el iPad", dijo el exjefe de la división de hardware de Apple, que sucedió a Tim Cook este mes. Este formato combina esencialmente la portabilidad de un teléfono inteligente con la pantalla más grande de una tableta, ofreciendo a los usuarios una pantalla mayor sin tener que llevar consigo un dispositivo del tamaño de una tableta.



¿Cuáles son las características del nuevo iPhone plegable?

Con un tamaño y forma similares a los de un pasaporte cuando está plegado, el iPhone Duo está fabricado en titanio y cuenta con una pantalla interna de 7,6 pulgadas (19 centímetros) y una pantalla externa de 5,4 pulgadas (14 centímetros). Está disponible en dos colores: "blanco estrella" y "cielo nocturno". La compañía anunció que el modelo Duo saldrá a la venta en 70 países a partir del 23 de octubre.

Apple destacó las múltiples cámaras del teléfono, que incluyen una lente externa frontal, dos lentes traseras y una lente interna. Las lentes se pueden usar simultáneamente cuando el dispositivo está completamente abierto. El precio del Duo parte de los 1.999 dólares, un poco más que el del Samsung Galaxy Z Fold8, que comienza en torno a los 1.899 dólares. Apple también anunció un nuevo programa de arrendamiento mensual llamado Apple Upgrade, que permite a los clientes pagar su compra en uno o dos años.



Samsung lanzó en 2019 el primer teléfono inteligente plegable de consumo masivo de la industria, el Galaxy Fold. Los teléfonos inteligentes plegables representan una pequeña fracción del mercado, menos del 2% de los envíos mundiales, pero se espera que Apple capte alrededor de un tercio de la demanda con su entrada en el mercado, según la firma de investigación IDC.



"Es muy probable que el iPhone plegable de Apple cambie la dinámica competitiva tanto en China como en los mercados globales", declaró a la AFP Kiranjeet Kaur, investigadora asociada de IDC.

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AFP