Última foto de Alexis Delgado, niño hallado muerto en San Cayetano: "Lo taparon con una roca"

¿Alexis Delgado Ramírez falleció en medio de un accidente o lo dejaron morir? Esa es la duda que tienen hoy los habitantes de San Cayetano, un tranquilo pueblo de Cundinamarca consternado por el extraño deceso del niño de dos años. Noticias Caracol habló con la mamá del pequeño, a quien le habían retirado la custodia.

>> Lea, además: Sofía Delgado y otros asesinatos de niños que han impactado a Colombia

Alexis Delgado Ramírez -a cargo de la hermana de la mamá desde hace meses- presuntamente había desaparecido en la vereda Campo Hermoso. Esa fue la versión inicial que dieron algunos familiares. Sin embargo, luego se estableció que estaba muerto y sepultado en una área rural. Según doña Luz Angélica Ramírez, a su hijo "lo encontraron enterrado, con una roca lo taparon".

El esposo de la tía del niño, quien cuidaba a la criatura cuando ocurrió la tragedia, es el principal sospechoso. De acuerdo con su testimonio, el viernes 18 de octubre iban en un caballo y el bebé se cayó. Él decidió llevarlo a la casa, en vez de conducirlo a un hospital para que recibiera atención médica, y al otro día, al despertar, vio que no tenía signos vitales. Corrió entonces a sepultarlo porque supuestamente "sintió miedo". Eso afirmó ante las autoridades.

Publicidad

"Él dice que fue un accidente, que el niño se le cayó del mular, se golpeó en el cráneo y que el niño se le murió en la cama y que él, en un momento de desespero, salió fue a enterrarlo", relató el alcalde de San Cayetano, Luis Alejandro Roncancio Rincón, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Alexis Delgado Ramírez tenía dos años y no vivía con su mamá - Noticias Caracol

¿A Alexis Delgado Ramírez lo asesinaron?

El cadáver del pequeño fue encontrado el domingo, hacia el mediodía, luego de la confesión del tío político. El sujeto fue capturado por la Policía Nacional y puesto a disposición de la Fiscalía, entidad que adelanta investigaciones para establecer las circunstancias reales del fallecimiento del menor y el nivel de responsabilidad del adulto, pues se especula que estaba borracho.

Publicidad

El alcalde de San Cayetano agregó, citando lo que sostuvo el esposo de la tía de Alexis Delgado Ramírez: "Él confesó que el niño había muerto y que lo había enterrado por allá, en un sitio de la finca".

Indignada, ante los micrófonos de Noticias Caracol, la señora Luz Angélica recalcó que al principio "me acusaron del robo, que yo me lo había robado, me juzgaron. Ese día fuimos a buscarlo y no vimos nada de pistas sobre el niño".

Tras confirmarse que su chiquitín estaba sin vida, reclamó: "Estoy esperando que se haga justicia y que a ese hombre, que a ese asesino, no lo suelten. Debe estar preso. Que se refunda porque él tenía el niño y también tenían la custodia".

A la madre le queda una última fotografía tomada a Alexis Delgado Ramírez, dos horas antes de que supuestamente desapareciera. Vestía un saco verde, una pantaloneta azul con blanco y una gorra. Este noticiero pudo establecer que el padre del bebé vive con su otro hijo, en el departamento del Tolima.

Publicidad

Mientras avanzan las pesquisas, el pequeño Alexis será sepultado el martes en el cementerio de San Cayetano, cuyos pobladores realizaron una velatón el lunes pidiendo verdad y justicia en la extraña muerte de este angelito.

Última foto de Alexis Delgado Ramírez, niño muerto en San Cayetano - Noticias Caracol

>> En otras noticias: piden reactivar la cadena perpetua en Colombia para abusadores y asesinos de niños y niñas