Como a Sofía Delgado, lo que les hicieron a estos niños no tiene nombre ni perdón: ¡maldad pura!

En lo que va corrido de 2024, en Colombia se han registrado al menos 374 homicidios de menores de edad. La dolorosa cifra, confirmada por Medicina Legal, la engrosan casos como el de la pequeña Sofía Delgado Zúñiga , secuestrada y asesinada por Brayan Campo en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. En Noticias Caracol hacemos un recuento de algunos de los episodios que más impacto han generado recientemente en la sociedad, como un llamado a proteger nuestra niñez, víctima además de constantes abusos sexuales y violencia intrafamiliar. #NiUnaMás #NiUnoMenos

>> En contexto: piden revivir en Colombia la cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños y niñas

Alexis Ramírez y una absurda explicación

En San Cayetano, Cundinamarca, se presentó un hecho que conmocionó a toda la población. A un niño de 2 años, llamado Alexis Ramírez, lo encontraron enterrado el 20 de octubre de 2024 en una zona rural. Aunque su familia reportó inicialmente que había desaparecido, luego el esposo de la tía del menor, que estaba a su cargo en ese momento, entregó una versión que genera dudas.

El sujeto dijo que Alexis Ramírez se cayó del caballo en el que lo cargaba y que él, en vez de conducirlo a un hospital, decidió llevárselo para la casa. Al día siguiente, según su testimonio, descubrió que no tenía signos vitales y lo sepultó por "miedo". Dos días después, confesó lo que había hecho y fue detenido. La Policía recalcó que el señor, al parecer, estaba borracho cuando sucedió la tragedia.

Alexis Ramírez, niño muerto en San Cayetano - X: @JorgeEmilioRey

Publicidad

>> Vea acá más sobre Alexis Ramírez y las preguntas que genera su fallecimiento

Sofía Delgado, un crimen atroz

La secuestraron, le quitaron la vida, desmembraron su cuerpo y la sepultaron para borrar cualquier huella. Había celebrado solo 12 cumpleaños y se llamaba Sofía Delgado Zúñiga. Su confeso feminicida, Brayan Campo , tenía una tienda para mascotas cerca de la vivienda de la víctima. El día de los hechos, 29 de septiembre de 2024, llamó la atención de la criatura al ofrecerle collares para perros. Ella amaba a los animalitos -ese domingo había salido sola para ir por un champú con el que quería bañar a una perrita- y cayó así en la trampa del verdugo.

Publicidad

Brayan Campo, con antecedentes por el presunto abuso de otra menor en 2014 y quien pese a esto seguía libre, encerró a Sofía Delgado en el local y le arrebató la vida de manera cruel. Luego metió el cadáver en bolsas y lo enterró lejos, pensando que su barbarie iba a quedar impune. Lo que no sabía es que otra niña, a la que había intentado raptar horas antes, lo delataría y ayudaría a desenmascarar a este lobo vestido de oveja.

Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado - Facebook: Bryan Campo/ Archivo

>> Aquí lo último sobre el caso de Sofía Delgado Zúñiga

Dilan Santiago Castro: ¿dónde está su asesino?

Este niño de dos años fue asesinado en Bogotá. El pequeño fue encontrado el 10 de febrero de 2024 en un cultivo de papa de la localidad de Usme, en el sur de la capital colombiana. Desde entonces, sin éxito, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación han estado trabajando para dar con el responsable.

El cadáver de Dilan Santiago fue descubierto a unos 1.200 metros de la finca donde el nené residía con su madre, Derly Julieth Rivas. De acuerdo con el reporte de Medicina Legal,murió por asfixia mecánica, es decir, fue víctima de homicidio . La mamá denunció su desaparición el 6 de febrero y, 4 días después, un trabajador de la vereda halló el cuerpo.

Publicidad

Las autoridades llegaron a sospechar del padre del niño, con un historial de violencia intrafamiliar, pero luego descartaron esa hipótesis. Después centraron su mirada sobre el nuevo novio de la progenitora de Dilan Santiago Castro. Sin embargo, hasta ahora no hay justicia por la muerte de este chiquitín.

Dilan Santiago Castro, un homicidio que sigue sin resolverse - Noticias Caracol - Getty Images

>> Conozca más detalles del caso de Dilan Santiago Castro

Publicidad

Michel Dayana y una bestia llamada Harold Echeverry



Michel Dayana González, de 15 años, desapareció el 7 de diciembre de 2023 -día de velitas- en Cali. La menor salió de su casa a comprar algo de comer, a las 7:43 p.m., y no regresó. Genaro González, papá de la adolescente, relató en El Rastro, programa de Caracol Televisión, que él acostumbraba a dejarle dinero a su hija para que comprara dulces y que ella, muy juiciosa, no solía demorarse.

Michel Dayana fue secuestrada, asesinada y desmembrada por Harold Andrey Echeverry, el vigilante de un taller ubicado a escasos metros de donde ella vivía. El criminal, quien tenía un reporte de 2019 por un abuso sexual a una menor de edad, intentó huir y fue capturado en Villavicencio. Paga 47 años de prisión en la cárcel de La Tramacúa (le mostramos en este enlace cómo es esa prisión) .

En entrevista con El Rastro, Harold Andrey Echeverry dio absurdas e injustificadas excusas sobre su horrendo crimen: “Empezó una discusión y ya. Me dio con un atornillador, yo me defendí, le pegué en la cabeza y ella cayó. Quedó convulsionando, fue horrible. Esa decisión la tomé por miedo, estaba desorientado. Fue algo que en 5 minutos me cambió la vida”.

Gabriel Esteban Cubillos, otro ángel asesinado

La trágica historia de Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez inició el 2 de octubre de 2022, cuando su padre lo recogió en Bogotá. Gabriel González Cubillos dijo que iba a comer helado con el pequeño de 5 años, pues no convivía con él debido a que hacía cinco meses se había separado de la madre.

Publicidad

Antes de irse, el criminal dejó en el baño una USB. Horas después de haberse llevado al niño, le dijo a su exesposa que revisara el contenido de la memoria, donde detalló que pretendía quitarle la vida a su hijo. Y así lo hizo, lo asesinó en un hotel de Melgar. Aunque pretendió huir, lo capturaron y condenaron a 45 años de prisión por homicidio agravado y secuestro. El sujeto terminó atentando contra su integridad en la cárcel La Picaleña de Ibagué y pereció. Séptimo Día, de Caracol TV , reconstruyó este y otros casos.

Sofía Cadavid, asesinada por su padre en 2020

Familiares de la bebé de 18 meses denunciaron su desaparición en el municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, en 2020. La investigación estableció que había sido vista por última vez caminando con su papá, Diego Cadavid.

Publicidad

Sin remordimiento alguno, este criminal apareció ante la Policía y confesó haber matado a la menor . También indicó el lugar en donde había abandonado el cadáver, el cual presentaba signos de heridas con arma cortopunzante. Fue condenado a 33 años de detención intramural.

Gloria Aideé mató a esposo e hijos

Después de una discusión, tras una noche de fiesta juntos, el esposo de Gloria Aideé Hurtas Riaño, Iván Arturo Zorro, agente de la Policía, decidió dormir en el sofá del inmueble en el que convivían, en Bogotá.

Aprovechando el sueño de la víctima, la mujer tomó un cuchillo y lo hirió hasta quitarle la vida. Después, se dirigió a la cama de sus hijos -de 7 y 10 años- y también los asesinó de la misma forma. Por el triple homicidio, ocurrido el 24 de marzo de 2019, Gloria fue condenada a 50 años de cárcel.

Yuliana Samboní: lo que no tiene nombre

En diciembre de 2016, Yuliana Samboní, una niña de 7 años que estaba jugando con su primo en un popular barrio de Bogotá, fue raptada y obligada a subir a una camioneta para luego ser torturada, violada y asesinada en un exclusivo apartamento. El responsable: Rafael Uribe Noguera, un hombre de la llamada "alta sociedad".

Publicidad

El despreciable Rafael Uribe Noguera, que al principio trató de esconder su crimen, aceptó cargos en 2017 y en marzo fue sentenciado a 51 años y 10 meses de prisión. Luego, en noviembre, la pena aumentó a 58 años de cárcel, la máxima aplicada en Colombia. Está recluido en la penitenciaria de La Tramacúa.

Crimen de Luis Santiago

Luis Santiago no llegó a cumplir el año de nacido. Su papá planeó el secuestro y asesinato del bebé de 11 meses. Era septiembre de 2008 cuando Ivonne Lozano y Orlando Pelayo denunciaron la desaparición de su hijo. Según la versión del hombre, encapuchados ingresaron a la vivienda y se robaron al niño.

Publicidad

Frente a medios de comunicación, Pelayo lloró y suplicó que no le hicieran nada al pequeño. Sin embargo, las investigaciones determinaron que él estaba detrás del crimen. Según Ivonne, la madre del angelito, Orlando intentaba borrar los rastros de que había tenido una familia para iniciar una vida amorosa con otra persona. Lo condenaron a 58 años de prisión.

NIÑOS DESAPARECIDOS EN COLOMBIA

Pero no son solo los niños asesinados, también están los casos de menores de edad que salen de sus casas o son arrancados de sus hogares y no vuelven. Las familias, especialmente sus padres, quedan en el limbo y en medio de un infierno. Para ellos, que a veces no se establece si están vivos, secuestrados o desaparecidos, el país ruega verdad y libertad.

Sara Sofía Galván: un misterio sin resolver

Desde que desapareció, el 15 de enero de 2021, es un enigma el paradero de Sara Sofía Galván. En aquel entonces, la bebé tenía 23 meses. La niña vivía con su tía Xiomara Galván en Bogotá, por una custodia otorgada en 2020. No obstante, Carolina Galván, madre biológica, se la llevó esa tarde y nunca más se supo de la pequeña.

Aunque no está claro si la menor fue vendida, regalada o asesinada, lo cierto es que todas las sospechas han recaído sobre Carolina y su pareja, Nilson Díaz. Ambos entregaron versiones contradictorias respecto a lo sucedido. A la víctima la buscaron las autoridades, durante meses, en el río Tunjuelito.

Publicidad

Carolina Galván y Nilson Díaz fueron condenados a 42 años de cárcel por la desaparición. La madre está recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, desde donde habló con Los Informantes de Caracol Televisión , mientras que el sujeto paga su pena en Ibagué.

>> Le contamos lo último en el proceso sobre Sara Sofía

Publicidad

¿Dónde está Paula Nicol Palacios Narváez?

La niña desapareció el 28 de diciembre de 2014 en Buesaco (Nariño). Tenía 5 años, caminó unos metros desde su casa y ya no hubo más rastros de ella. Desde entonces se han armado varias hipótesis, pero sin localizar a la víctima ni saber con exactitud qué le ocurrió. Su mamá, Nilsa Elizabeth Narváez, sigue pidiendo justicia.

El 20 de noviembre del 2015 fue capturado José Germán Paguatián Isandará, quien sería el sujeto que la abordó aquella tarde. El hombre tenía antecedentes por tentativa de homicidio y gozaba de libertad condicional, reseñaron medios de comunicación. ¡Que aparezca Paula Nicol! Ese es todavía el clamor de Colombia.

Paula Nicole Palacios, una búsqueda que no termina - Foto: Noticias Caracol

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia