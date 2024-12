Un año sin Michel Dayana: así fue el feminicidio de la adolescente de 15 años el Día de las Velitas

Hace un año, el 7 de diciembre de 2023, fue asesinada la pequeñaMichel Dayana González en Cali. La menor de edad desapareció tras salir de su casa, hacia una tienda, para comprar unas golosinas. Las cámaras de seguridad del barrio San Judas registraron a la estudiante, caminando feliz, a las 7:43 p.m. La ciudad estaba de fiesta por ser Día de las Velitas, una de las celebraciones previas a la Navidad en Colombia.

Don Genaro González, padre de la adolescente de 15 años, le contó al programa El Rastro de Caracol Televisión que esa noche, como de costumbre, le había dado dinero a su hija para que comprara sus dulces favoritos. Aunque siempre regresaba pronto a casa, en esa ocasión no volvió. Todos empezaron a buscarla, sin imaginar la escena de horror que descubrirían las autoridades horas después.

Un taller de mecánica ubicado cerca de la vivienda de la víctima llamó la atención de los investigadores de la Policía Nacional. El dueño del local les permitió a los agentes ingresar y les comentó que esa noche se quedó en dicho lugar el vigilante, Harold Andrey Echeverry, quien llevaba seis meses trabajando en el sitio.

En el local fueron encontrados los restos de la víctima, desmembrados y escondidos al interior de una caneca y una maleta. “Mi reacción fue llorar, sentí algo así como si se me desprendiera todo por dentro y yo decía en mi mente: ‘No puede ser mi hija’”, recordó Genaro.

La sangre fría del asesino de Michel Dayana

Era la mañana del 8 de diciembre cuando las autoridades hicieron la inspección técnica del cuerpo. Harold Andrey Echeverry, el responsable de semejante atrocidad, aún se encontraba allí. Sin embargo, minutos después se dio a la fuga en una moto del taller.

La Alcaldía de Cali ofreció hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura del sujeto, quien finalmente fue detenido en Villavicencio, el 11 de diciembre de 2024. El feminicida confesó y aceptó los cargos. La Fiscalía General de la Nación informó que ya tenía un reporte en 2019 por un abuso sexual a una menor de edad.

El 2 de febrero de 2024, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali condenó a Harold Andrey Echeverry a 47 años de prisión por el delito de feminicidio agravado. Paga su sentencia en la cárcel La Tramacúa , en Valledupar.

El Rastro entrevistó al sádico, quien dijo: “Empezó una discusión y ya. Me dio con un atornillador y yo me defendí. Le pegué en la cabeza y ella cayó. Quedó convulsionando, fue horrible. Esa decisión creo yo que la tomé por miedo, estaba desorientado, fue algo que en 5 minutos me cambió la vida”.

Cuando le preguntaron sobre qué les diría a los familiares de Michel Dayana, Harold Andrey Echeverry contestó: “No hay razón para hacer lo que yo hice, es algo que a mí me ha dolido. No tengo cómo pagarles el daño a ellos, no tengo cómo devolver una persona a la vida. Que me perdonen. Yo sé que no hay manera de perdonar a una persona así, yo mismo le desearía la muerte a una persona que me hiciera eso, pero no era algo que yo tuviera planeado. Si pudiera lo haría y quisiera ser yo el muerto”.