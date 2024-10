Las similitudes entre los atroces feminicidios de Sofía Delgado y Michel Dayana González

Colombia sigue conmocionada por el feminicidio de Sofía Delgado, una pequeña de 12 años que fue encontrada el 17 de octubre en un cañaduzal del municipio de Candelaria, Valle del Cauca. La niña duró desaparecida 19 días.

>>> Vea más: así hallaron el cuerpo de Sofía Delgado, niña asesinada en Villagorgona

Este atroz crimen recuerda al de la menor Michel Dayana González, quien desapareció el 7 de diciembre de 2023 en Cali, también departamento del Valle del Cauca. Esta menor de 15 años salió de su casa a comprar algo de comer, a las 7:43 de la noche, y ocurrió la tragedia.

Genaro González, papá de la adolescente, mencionó en El Rastro, de Caracol Televisión que él solía dejarle dinero a su hija para que comprara dulces y que ella era juiciosa y no solía ausentarse de su hogar.

Publicidad

Los últimos rastros de Sofía Delgado y Michel Dayana González

Un video de cámaras de seguridad mostró los últimos momentos de Michel Dayana con vida, antes de ser secuestrada por Harold Andrey Echeverry, quien posteriormente la asesinó, la desmembró y la ocultó al interior de una caneca que estaba en un taller mecánico donde él trabajaba como vigilante.

Por su parte, Sofía Delgado también salió de su vivienda el pasado 29 de septiembre para recoger un champú que iba a utilizar para bañar a su perrita. Su verdugo la atrapó cuando pasaba al frente de la veterinaria que él atendía.

Publicidad

Al igual que con Michel Dayana, Sofía Delgado fue captada por videos de cámaras de seguridad mientras se dirigía a traer el champú y esa fue la última vez que su familia supo de ella.

Según las autoridades, un sujeto identificado como Brayan Campo la secuestró, la asesinó, la desmembró, la ocultó en bolsas y luego la sepultó en un cañaduzal, donde fue hallada por el CTI de la Fiscalía. El homicidio habría ocurrido dentro del inmueble.

Feminicidas de Sofía Delgado y Michel Dayana tenían antecedentes

Harold Andrey Echeverry y Brayan Ocampo ya habían sido relacionados con hechos de violencia sexual. El primero tenía un reporte de 2019 sobre el abuso sexual de una menor de edad, en hechos ocurridos en Cali.

En cuanto a Brayan Ocampo, habría violado a una menor de edad en el año 2018 y días previos a la desaparición de Sofía Delgado, al parecer, intentó secuestrar a otra menor, pero esta escapó de sus garras.

Publicidad

El abusador y asesino de Michel Dayana González se dio a la fuga luego del atroz crimen y fue capturado en una vía de Villavicencio por las autoridades.

Por su parte, Brayan Campo fue detenido en el municipio de Florida, Valle del Cauca. Además, su esposa también fue capturada en la veterinaria del municipio de Candelaria. Sin embargo, la mujer quedó libre porque al parecer no tiene nada que ver con el crimen de Sofía Delgado, mientras que el sujeto supuestamente confesó el delito.

Brayan Ocampo y Harold Andrey Echeverry, señalados asesinos de Sofía Delgado y Michel Dayana González - Noticias Caracol

Publicidad

La absurda versión de Harold Andrey Echeverry

En conversación con El Rastro, Harold Andrey Echeverry contó detalles del hecho y dijo que “empezó una discusión y ya. Me dio con un atornillador, yo me defendí, le pegué en la cabeza y ella cayó. Quedó convulsionando, fue horrible. Esa decisión la tomé por miedo, estaba desorientado. Fue algo que en 5 minutos me cambió la vida”.

Además, el asesino mencionó que “no hay razón para hacer lo que yo hice. Es algo que a mí me ha dolido. No tengo cómo pagarles el daño a ellos, no tengo cómo devolver una persona a la vida. Que me perdonen. Yo sé que no hay manera de perdonar a una persona así, yo mismo le desearía la muerte a una persona que me hiciera eso, pero no era algo que yo tuviera planeado. Quisiera ser yo el muerto”.

>>> Le puede interesar: Así fue la investigación que permitió capturar al señalado feminicida de Sofía Delgado

Por la muerte de Michel Dayana González, Harold Andrey Echeverry fue condenado a 47 años de prisión bajo el cargo de feminicidio agravado, los cuales paga en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, donde también está recluido Rafael Uribe Noguera, el asesino de la pequeña Yuliana Samboní. En dicha prisión estuvo igualmente Luis Alfredo Garavito, ya fallecido y responsable del abuso y muerte de al menos 189 niños. Brayan Campo podría recibir una sentencia similar.