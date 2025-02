Video | Agente de tránsito en Medellín fue agredido por personas que grababan video de reguetón

Hay indignación en Medellín por la agresión de la que fue víctima un agente de tránsito de la ciudad y que quedó registrada en un video que se hizo viral en redes sociales. Por fortuna, la situación no generó heridas graves al uniformado, pero sí importantes reflexiones sobre la tolerancia y el uso del espacio público en la capital antioqueña.

La situación ocurrió en la noche del pasado 2 de febrero, a la altura de Parques del Río, en Medellín , cuando una caravana de motos y un carro causaron caos en la movilidad. Entonces un agente de tránsito motorizado decidió intervenir para frenar a las personas responsables; sin embargo, empezaron a golpear su vehículo al punto de casi hacerlo caer.

Momento en que un agente de tránsito es agredido

En un video que se publicó en redes sociales por uno de los participantes de la caravana se ve al agente de tránsito cruzarse entre las motos y hacer sonar su sirena. Pero contrario a lo que se esperaba, los vehículos no se detuvieron, sino que los otros motorizados empezaron a golpearlo y empujarlo, maniobras peligrosas que por poco causan un grave accidente en la vía.

Un cantande de reguetón que se hace llamar 'Yogambii' generó alteración en el tráfico de una avenida de Medellín mientras grababa un video. Agentes de tránsito hicieron presencia, pero algunos de los participantes intentaron hacerlos caer. pic.twitter.com/jb1v0S8MUM — CNC Plus (@CNCPlusCol) February 4, 2025

Ante el peligro de la situación, el agente de tránsito decidió retirarse y, según el video, la caravana empezó a celebrar y siguió con su camino. A través de redes sociales se confirmó que todas estas personas estaban participando en la grabación de un video musical de un artista urbano llamado Yogambii.

Agente de tránsito de Medellín habla de lo sucedido

En diálogo con El Colombiano, el uniformado explicó que notó una gran congestión de vehículos en la zona mencionada, cosa que le pareció extraña a esa hora. "Cuando me acerqué, eran estas personas que estaban bloqueando la vía en todos los carriles", recordó.

Aseguró que en el momento su intención no era sancionar a las personas, a no ser que notara alguna infracción, sino que su intención era desbloquear la vía. "Esos muchachos inician la marcha y yo trato de pasarles por un costado y en ese momento es que me veo ya envuelto en todo ese ataque de esas motocicletas. Empiezan a hacerme maniobras peligrosas al lado, tratando de hacerme perder el equilibrio y al final se me acercan demasiado rápido a la moto, me patearon, intentaron frenarme la moto mía para hacerme caer".

¿Quién fue el artista que causó caos en la movilidad de Medellín?

Yogambii es un reguetonero colombo-estadounidense que está radicado en Los Ángeles, pero en esta ocasión vino a grabar su video musical en la capital antioqueña. En sus redes sociales, el cantante se pronunció indignado por las críticas que empezó a recibir.

Esto dijo Yogambii luego de que su equipo agrediera a un agente de tránsito - Fotos: @yogambii

El artista urbano defendió sus acciones y señaló que su intención era simplemente promover su música. "Estábamos haciendo una rodada, uniendo a la gente! Estábamos promoviendo música, que es algo muy positivo hoy en día", señaló y además cuestionó que el agente de tránsito parecía ir en búsqueda de detener el Mercedes convertible en el que él se movilizaba. "¿No será porque era el vehículo más caro de la rodada? ¿No será que no le había ido bien ese día y buscaba conspirar para llevarse una platica?".

También señaló que él genera empleo en Colombia y que en Medellín está planeando abrir un estudio musical que aleje a los jóvenes de los malos pasos. "El día que yo me pegue van a ver que para todos los míos habrán oportunidades", añadió.

A pesar de esto, El Tiempo señaló que el miércoles 5 de febrero, el carro convertible en el que se movilizaba Yogambii fue inmovilizado y que fue llevado a los patios porque el dueño no entregó algunos papeles, las llantas no estaban en condiciones permitidas y tenía algunos papeles incompletos.