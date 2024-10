Video del momento exacto de la explosión de una tubería de gas en Medellín

Una explosión, al parecer, por acumulación de gases, se registró en el barrio Popular 1 de Medellín, departamento de Antioquia. Por fortuna no hubo heridos, pero sí numerosos daños en viviendas y vías.

>>> Contexto: Explosión de gas en barrio de Medellín provocó afectación en varias viviendas

Momento de la explosión quedó en video

En video quedó el momento de la explosión en el barrio Popular 1 de Medellín. Al parecer, la acumulación de gases causó la emergencia, generando temor entre la comunidad.

María Huguita, afectada por la explosión en Medellín, le contó a Noticias Caracol en vivo : “Me fui al baño a cepillarme y cepillándome sentí la explosión. Algo que me movió el piso. ¡Qué explosión tan horrible, parecía temblor de tierra!”.

Publicidad

Por su parte, Jhon González manifestó: “Desafortunadamente quedaron daños estructurales. Ya hay reporte preliminar de unas viviendas que no pueden ser habitadas”.

La explosión dejó dos huecos gigantes

Debido a los cráteres que quedaron sobre una vía del barrio Popular 1 de Medellín, en una casa se cayó parte del balcón.

Publicidad

La ciudadana afectada Ester Gómez no entiende cómo ocurrió la explosión: “Muy terrible, muy terrible , yo no sé cómo estoy viva. Yo pensé que era un terremoto, eso pensé yo. Eso se me llevó el volado, el muro, todas las jardineras, casi me lleva a mí. Gracias a Dios no”.

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) atendieron la situación.

Por su parte, la Alcaldía de Medellín ha acompañado a los damnificados de esta explosión. Carlos Andrés Quintero, director del Dagrd, explicó que este hecho sucedió, “al parecer, por acumulación de gases. Se presenta una explosión en el desagüe, afectando la vía. No hay heridos, estamos verificando las edificaciones en este momento”.

En esta zona de Medellín, expertos investigan la causa de la explosión.

Publicidad

>>> Le puede interesar: Estos son los esposos que murieron tras explosión de pipeta de gas en su casa, en Medellín