Video | Gigantesca anaconda fue captada en cámara en medio de un pantano en los Llanos Orientales

Una inesperada y sorprendente escena se registró en el departamento del Casanare, cuando el biólogo y fotógrafo Sebastián Di Doménico se encontró con una gigantesca anaconda verde en medio de un pantano en el paisaje llanero y a la cual bautizó como el 'monstruo de los 5 metros del llano'.

El encuentro ocurrió mientras el experto recorría la zona documentando la biodiversidad del lugar. En un video publicado en la red social TikTok, Di Doménico mostró el entorno y comentó: "Estoy acá en un pantano", para luego enfocar al animal y añadir: "Y me encontré lo que parece que es una anaconda de muchos metros, en la mitad de la nada."

En entrevista con Noticias Caracol en vivo, el fotógrafo explicó que el hallazgo se dio luego cuando esperaban a un jaguar que se encontraba en la zona; en medio de esto, el reptil los sorprendió. "Acerquémonos a ver qué tan grande es", explicó en su relato.

La serpiente, que según las estimaciones alcanza los cinco metros de largo, permanecía oculta entre el agua, camuflada entre la vegetación. El encuentro, según relató el experto, duró aproximadamente 10 minutos .

"Todos tenían mucha curiosidad y éramos como 5, entonces nos acercamos y al estar parados tan cerca, uno va moviendo el agua y ella se empezó a mover", describió en la segunda parte de su publicación.

La anaconda verde (Eunectes murinus) es considerada una de las más grandes y pesadas de América del Sur y una de las más imponentes del mundo, llegando a medir hasta 9 metros.

Una de las cosas más sorprendentes es que la serpiente posó para la cámara sin ser manipulada por nadie, algo que resaltó el apasionado por la naturaleza: "Con el tiempo uno aprende a no molestar tanto a los animalitos". Sin embargo, explicó que como biólogo su trabajo le exige manipular muchos animales, pero se asegura de no ser grabado en el proceso para que la ciudadanía no lo tome como ejemplo y actúe de la misma forma, evitando poner en riesgo ambas vidas.



Una apasionante labor



Esta especie suele habitar en zonas húmedas, como ríos, ciénagas y pantanos, características presentes en la Amazonía y los Llanos Orientales colombianos, donde desempeña un rol crucial como depredador, el equilibrio del ecosistema.

Cabe destacar que Di Domenico es un apasionado fotógrafo que se dedica a la fotografía de naturaleza desde el año 2014. Su trabajo se ha destacado por sus esfuerzos en retratar las poblaciones de Oso Andino del parque Chingaza. Durante la entrevista explicó que no veía anacondas desde hace 5 años.

El video de Di Doménico se viralizó rápidamente y cuenta con más de 6 millones de reproducciones, generando reacciones de asombro y admiración por la belleza del ejemplar. Por otro lado, Hato La Aurora, donde ocurrió el hallazgo, es reconocida por su gran biodiversidad y por ser un punto estratégico para el turismo ecológico. En la zona conviven jaguares, chigüiros, venados y más de 350 especies de aves.

Por su parte, Sebastián Di Doménico continúa su labor como divulgador ambiental, promoviendo el respeto por la vida silvestre y recordando el valor de convivir con la naturaleza sin interferir en sus ciclos.