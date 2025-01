Violencia en Catatumbo: líder rescatado duró escondido 3 días tras muerte de sus hermanos

En medio de la grave ola de violencia que se presenta en el Catatumbo , muchos líderes sociales se han salvado gracias al apoyo de militares y policías, pues el fuego cruzado y las constantes amenazas de los grupos armados ha despertado terror entre los cientos de habitantes de esta parte de Colombia.

Ese mismo miedo lo sintió David Vacca Rubio, un líder comunal que tuvo que ser rescatado por el Ejército Nacional tras esconderse durante tres días en un matorral luego de que la violencia matara a dos de sus familiares, dejara herido a otro y desapareciera a uno más.

La hazaña de la fuerza pública fue heroica, ya que mientras el helicóptero del Ejército intentaba rescatar a Vacca, recibió varios disparos de estos grupos armados que se disputan el territorio y las diferentes economías ilícitas presentes en este.

"En este momento estoy contando con vida, pero es triste saber que en este momento tengo 2 hermanitos en el cementerio, también tengo un hermano en el puesto de salud grave y también tengo un hermano desaparecido", dijo, con su voz entrecortada, el recién rescatado a Noticias Caracol.

Los fallecidos se cuentan por decenas y el número de desplazados hacia municipios cercanos sigue creciendo cada vez más. - Foto: Noticias Caracol

Para Vacca, el sentimiento de toda la comunidad del Catatumbo es de desolación y dolor, pues el número de fallecidos por esta guerra se acerca a las 60 personas, según información recolectada por la Defensoría del Pueblo.

"En este momento nosotros nos sentimos destruidos totalmente. destruyeron el amor, la felicidad. nos sentimos destrozados", explicó el líder comunal.



Así fue el rescate del líder social de Catatumbo a quien le asesinaron a dos hermanos

Vacca le reveló a Noticias Caracol que su proceso de rescate no fue sencillo, pues una vez escondido entre los matorrales tuvo que pedirle auxilio a su pareja, a través de un motociclista, para recargar su teléfono y solicitar la ayuda.

"Me encontré a un señor que iba en una moto y le dije, tenga el número de mi mujer y dígale a mi mujer que me envíe datos. Me dijeron que diera una ubicación en donde estaba. Di la ubicación y me dijeron que grabara un video más o menos de en qué parte me encontraba", añadió la víctima.

El líder sostiene que lo que está pasando en el Catatumbo se debe a una traición por parte de ambos grupos armados , pues, asegura, lo buscaban por haberse organizado:

"Yo soy un líder comunal y ahora me buscan porque me organicé como ellos me lo dijeron, tanto como el ELN como las disidencias de las Farc. ahora lo que yo veo es una traición", dijo Vacca.

Al Ejército, el sobreviviente le solicitó seguir ayudando a quienes siguen en el Catatumbo, pues muchas personas están en peligro debido al fuego cruzado.

"Procuren salvar vidas en el Catatumbo porque hay muchas que están en peligro, que están en fuego cruzado. El presidente habla mucho de la paz pero yo en este momento no eh mirado de garantías ni que sea verdadera la paz que se habla. cuando se habla de paz es cuando más guerra se ve en nuestros territorios", cerró.