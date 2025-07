¿Ya revisó su placa? Pico y placa en Medellín afectará a estos vehículos desde el 4 de agosto

La nueva rotación del pico y placa en Medellín comenzará a aplicar desde el próximo lunes, 4 de agosto de 2025, para vehículos particulares y motocicletas en Medellín y los otros nueve municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Esta restricción de movilidad, que busca reducir los niveles de congestión vehicular, se extenderá hasta enero de 2026. La restricción aplica de lunes a viernes, en jornada continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Entre el 4 y el 8 de agosto, las autoridades aplicarán sanciones pedagógicas, pero a partir del lunes 11 del mismo mes, quienes incumplan deberán pagar una multa económica que asciende a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a $711.750 en 2025. Además, el vehículo podrá ser inmovilizado y trasladado a un parqueadero autorizado. La mejor forma de evitar una multa por pico y placa es conocer y respetar la rotación vigente. Para ello, se recomienda:



Consultar regularmente los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.

Programar los desplazamientos con anticipación.

Utilizar medios de transporte alternativos como el metro, buses integrados, bicicleta o caminar.

Compartir vehículo con personas que no tengan restricción ese día.

Solicitar permisos especiales si se cumplen los requisitos para estar exento.

Pico y placa en Medellín para carros quedó así

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

Pico y placa para motos en Medellín Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

El alcalde Federico Gutiérrez señaló que además habrá vías exentas de esta medida, que también contempla a los taxis del área metropolitana. "La primera semana será pedagógica. Luego comienza la medida sancionatoria. Compartamos esta información para que todos estemos bien informados", dijo el mandatario de los medellinenses.



Vehículos que deben cumplir pico y placa en Medellín

La medida, implementada de manera semestral, cobija a:



Vehículos de uso particular

Camperos

Motocarros

Cuatrimotos

Motos

Mototriciclos

Tricimotos

Ciclomotores de dos y cuatro tiempos

En el caso de los automóviles, la restricción se determina por el último dígito de la placa, mientras que para las motocicletas se tendrá en cuenta el primer número. Por su parte, los taxis tendrán una rotación distinta: comenzarán a aplicar la medida desde el 1 de agosto y se mantendrá el sistema quincenal, rotando el día de la semana cada mes, de acuerdo con lo acordado entre las autoridades y el gremio del transporte individual.



¿Qué vehículos están exentos de pico y placa en Medellín?

No todos los vehículos están obligados a acatar la restricción. Entre los que no tienen pico y placa están los automotores eléctricos, híbridos y a gas natural, siempre que cuenten con la licencia de tránsito actualizada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Estos vehículos no necesitan renovar su autorización, pues la Secretaría de Movilidad tiene acceso automático a la base de datos.

También están exentos los vehículos utilizados para servicios médicos, de emergencia, seguridad, transporte escolar, y aquellos conducidos por personas con discapacidad, siempre y cuando estén debidamente registrados. Los vehículos de medios de comunicación que estén en cobertura y aquellos que tengan un permiso especial expedido por la Secretaría de Movilidad también quedan por fuera de la medida.



Vías en las que no aplica el pico y placa en Medellín

Aunque la medida es metropolitana y se implementará en los 10 municipios del Valle de Aburrá, existen corredores viales que estarán exentos. Algunas de estas vías son:



Avenida Regional

Avenida Las Palmas

Vía a Occidente

Avenida 33 (desde el río hasta su conexión con Las Palmas)

Calle 10 (desde el río hasta la Terminal del Sur y conexión con el Aeropuerto Olaya Herrera)

Laterales de la quebrada La Iguaná (entre carreras 63 y 80)

Calzada norte del puente Horacio Toro (sentido oriente-occidente)

No obstante, en el caso de la Autopista Sur y la avenida Regional, en jurisdicción de Bello e Itagüí, las decisiones recaen en las administraciones municipales, por lo que allí sí podría aplicarse la restricción, según lo que definan localmente. Por otro lado, los corregimientos de Medellín continúan por fuera de la medida, al igual que las vías de conexión regional y nacional, como se ha mantenido en anteriores rotaciones.



Pico y placa Medellín taxis segundo semestre 2025: calendario

Placas terminadas en 0: 12 y 26 de agosto, 10 y 24 de septiembre, 9 y 23 de octubre, 7 y 21 de noviembre, 1 y 22 de diciembre, y 6 y 20 de enero.

12 y 26 de agosto, 10 y 24 de septiembre, 9 y 23 de octubre, 7 y 21 de noviembre, 1 y 22 de diciembre, y 6 y 20 de enero. Placas terminadas en 1: 6 y 20 de agosto, 4 y 18 de septiembre, 2, 17 y 13 de octubre, 24 de noviembre, 9 y 23 de diciembre, 7 y 21 de enero.

6 y 20 de agosto, 4 y 18 de septiembre, 2, 17 y 13 de octubre, 24 de noviembre, 9 y 23 de diciembre, 7 y 21 de enero. Placas terminadas en 2: 21 de agosto, 5 y 19 de septiembre, 3 y 20 de octubre, 4 y 18 de noviembre, 3, 17 y 31 de diciembre, 15 y 29 de enero.

21 de agosto, 5 y 19 de septiembre, 3 y 20 de octubre, 4 y 18 de noviembre, 3, 17 y 31 de diciembre, 15 y 29 de enero. Placas terminadas en 3: 15 y 19 de agosto, 8 y 22 de septiembre, 7 y 21 de octubre, 5 y 19 de noviembre, 4 y 18 de diciembre, 16 y 30 de enero.

15 y 19 de agosto, 8 y 22 de septiembre, 7 y 21 de octubre, 5 y 19 de noviembre, 4 y 18 de diciembre, 16 y 30 de enero. Placas terminadas en 4: 4 y 25 de agosto, 9 y 23 de septiembre, 8 y 22 de octubre, 6 y 20 de noviembre, 5 y 19 de diciembre, 2 y 19 de enero.

4 y 25 de agosto, 9 y 23 de septiembre, 8 y 22 de octubre, 6 y 20 de noviembre, 5 y 19 de diciembre, 2 y 19 de enero. Placas terminadas en 5: 5 y 19 de agosto, 3 y 17 de septiembre, 1, 16 y 30 de octubre, 4 y 28 de noviembre, 15 y 29 de diciembre, 13 y 27 de enero.

5 y 19 de agosto, 3 y 17 de septiembre, 1, 16 y 30 de octubre, 4 y 28 de noviembre, 15 y 29 de diciembre, 13 y 27 de enero. Placas terminadas en 6: 13 y 27 de agosto, 11 y 25 de septiembre, 10 y 24 de octubre, 10 de noviembre, 2, 16 y 30 de diciembre, 14 y 28 de enero.

13 y 27 de agosto, 11 y 25 de septiembre, 10 y 24 de octubre, 10 de noviembre, 2, 16 y 30 de diciembre, 14 y 28 de enero. Placas terminadas en 7: 14 y 28 de agosto, 12 y 26 de septiembre, 6 y 27 de octubre, 11 y 25 de noviembre, 10 y 24 de diciembre, 8 y 22 de enero.

14 y 28 de agosto, 12 y 26 de septiembre, 6 y 27 de octubre, 11 y 25 de noviembre, 10 y 24 de diciembre, 8 y 22 de enero. Placas terminadas en 8: 8 y 22 de agosto, 1, 15 y 29 de septiembre, 14 y 28 de octubre, 12 y 26 de noviembre, 11 de diciembre, 9 y 23 de enero.

8 y 22 de agosto, 1, 15 y 29 de septiembre, 14 y 28 de octubre, 12 y 26 de noviembre, 11 de diciembre, 9 y 23 de enero. Placas terminadas en 9: 1 y 11 de agosto, 2, 16 y 30 de septiembre, 15 y 29 de octubre, 13 y 27 de noviembre, 12 y 26 de diciembre, 5 y 26 de enero.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co