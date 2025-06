¿Se separó, pero no se ha divorciado? Corte toma determinación para estos casos

¿Es usted una de las personas que, pese a estar casada, tomó la determinación de irse de su hogar y hoy está en una nueva relación sin que antes haya legalizado su separación? Si esa es si situación, laCorte Suprema de Justiciatomó una trascendental decisión sobre los alcances del divorcio cuando la pareja no finalizó de manera legal la unión y dejó de convivir durante dos años o más.

Así las cosas, la Corte determinó que, si hubo separaciónfísica de dos años o más, se entienden que la unión ha terminado. De hecho, Octavio Augusto Tejeiro, presidente de esta corporación, explicó que al cumplir ese tiempo, después de una separación física y definitiva, se entiende extinguida esa sociedad conyugal.

Es decir, según la Corte Suprema, la falta de formalización de la separación no puede representar una injusticia a futuro para una nueva unión. “Alguien se casaba, duraba casado 40 años, nunca hacía un divorcio legal, formal y pero durante ese tiempo tenía una convivencia, una unión marital con otra persona. esa otra persona colaboraba en la construcción de un patrimonio común, colaboraba en la construcción de un proyecto de vida común y, sin embargo, al finalizar, nada le correspondía porque de acuerdo con la interpretación legal que había, todo le correspondería a quien estaba casado o casada con esta persona desde el principio”, explicó Tejeiro en entrevista con Noticias Caracol.

La determinación de la Corte explicó que será obligación del juez establecer estos tiempos en cada caso particular. Algunas de las preguntas que deberán resolverse en ese proceso son:



¿Cuándo fue la separación física y definitiva?

¿Cuándo terminan los dos años que comienzan a contar después de esa separación?

Otras consideraciones sobre los divorcios en Colombia

En Colombia, en el último año, se han registrado 25.272 divorcios, lo que representa un aumento del 43 por ciento. En diciembre del 2024 la Corte Suprema de Justicia había establecido nuevos alcances para este procedimiento que tienen que ver con los bienes adquiridos tras la separación.

En la sentencia de ese momento, la Corte Suprema resolvió un vacío regulatorio que solo permitía esto si el divorcio se realizaba jurídicamente, pero ahora esto es diferente. El abogado Harold Hernández ha explicado que una vez se cumplen dos años de la ruptura de la convivencia, también se rompe la sociedad conyugal de bienes y estas personas quedan en libertad de adquirir sus bienes propios o en una nueva sociedad conyugal.

El experto explicó que "lo que ocurría antes es que no estaba clara esa situación y personas que no habían trabajado para conseguir esos bienes, luego se aprovechaban". No obstante, la persona deberá probar los dos años de separación a través de testimonios, declaraciones de testigos, celebración de contratos de arrendamiento o cualquier otro tipo de documento o de declaración mediante la cual se pueda demostrar que la convivencia no persistió por más de 2 años.

Desde este año también comenzó a funcionar la figura llamada como divorcio unilateral. Julio César Triana, representante a la Cámara, señaló que cuando se presente la propuesta de divorcio no se recurrirá a la culpabilidad del otro cónyuge, sino que se presenta ante el juez un plan donde no es necesario decir que el otro cónyuge abandonó el hogar o que es por maltrato, sino porque la persona desea de manera unilateral y voluntaria. “El juez evaluará la propuesta de divorcio unilateral y, al tomar la decisión, garantizará los derechos, bien sean patrimoniales, de alimentos o de los hijos”, añadió.

En otras palabras, explicó, se debe llevar ante el juez de familia una propuesta de divorcio en la que estén consignadas las responsabilidades y respetar los derechos de la otra parte. Por ejemplo, si hay bienes de por medio, tienen que aplicar la distribución de los mismos de manera equitativa. Y si tienen hijos, tienen que cumplir con las responsabilidades de manutención y educación.

