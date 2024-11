Divorcio exprés y libre: abecé del proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso

El divorcio en Colombia podrá firmarse con la voluntad de solo uno de los cónyuges, de acuerdo con el último proyecto de ley que fue aprobado este martes en su último debate de la plenaria de la Cámara de Representantes, con 89 votos positivos. Ahora debe pasar a sanción presidencial para que se vuelva realidad.

Actualmente, el artículo 154 del Código Civil determina que las causales de divorcio son: relaciones sexuales extramatrimoniales, incumplimiento de los deberes que tienen los cónyuges, ultrajes y trato cruel; alcoholismo, drogadicción, y una enfermedad o anomalía grave o incurable.

También son causales de divorcio en Colombia "toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro", demostrar que llevan dos años sin vivir juntos y el consentimiento de las partes ante un juez de que quieren separarse, según el equipo de la representante Katherine Miranda, quien lideró la iniciativa.

"Todos hemos escuchado esa frase de: 'no me quiere dar el divorcio'. Tienen que pasar dos años, demostrar no convivencia. La legislación colombiana es engorrosa y tiene muchísimas trabas para acceder al divorcio", indicó la congresista en entrevista con Noticias Caracol.

Sin embargo, con el nuevo proyecto, se agregará la causal 10 a este artículo: “La sola voluntad de cualquiera de los cónyuges”. Esto quiere decir que no será necesario alegar culpa o situaciones específicas para divorciarse, ni se necesita que los dos involucrados estén de acuerdo.

"Permitir el divorcio unilateral evita largos procesos judiciales basados en pruebas y acusaciones, lo que puede profundizar los conflictos entre las partes y afectar emocionalmente a las familias, especialmente a los hijos", se lee en el proyecto.

APROBADO 🚨 en #PlenariaCámara



✅️ Con 89 votos por el Sí se aprueba el proyecto de divorcio unilateral.



Otros cambios del proyecto sobre el divorcio

Además de la nueva causal, el proyecto de ley propone:



Indemnización económica y simbólica para los cónyuges víctima de violencia intrafamiliar.

Se exige que la propuesta de divorcio incluya una propuesta de alimento, liquidación de bienes y cuidado de los hijos.

También será aplicable en uniones maritales de hecho.

De esta forma, Miranda indicó que las causas del divorcio dejan de ser motivo de disputa y el proceso se centra en lo más importante: la igualdad de Los derechos de los hijos comunes menores de edad o con alguna discapacidad, las obligaciones de alimentos entre cónyuges y para con los hijos y la disolución y liquidación del patrimonio conjunto.

Añadió que esta medida se ha implementado en otros países, como Argentina, México y España, garantizando la libertad individual y logrando "reducir el conflicto en los hogares, no solamente para los padres sino para los hijos".

La congresista hizo énfasis en que este proyecto de ley favorece a las mujeres, "que en muchos casos han tenido que vivir por todos esos procesos de divorcios, absolutamente costosos. A muchas de ellas les ha costado incluso la vida".