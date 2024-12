Salario mínimo 2025: ¿por qué Acopi dice que no es bueno que el aumento sea de 2 dígitos?

Este lunes 16 de diciembre será un día definitivo para establecer el aumento del salario mínimo de 2025. Sin embargo, la propuesta de las centrales de trabajadores y de Acopi son muy diferentes . Noticias Caracol habló con el presidente de la CUT, quien asegura que no se moverán del incremento del 12% mientras no llegan las propuestas de las demás partes. También consideran que un aumento de dos dígitos contribuye con la reactivación económica del país.

Por su parte, el presidente de Acopi argumentó que subir el salario mínimo en 5,2% es coherente con la situación económica del país, y más teniendo en cuenta que la mayor parte del tejido empresarial de Colombia está conformada por micro, pequeñas y medianas empresas.

Este lunes se sentarán nuevamente a negociar el futuro del salario mínimo de Colombia, los trabajadores, empresarios y el Gobierno nacional. No obstante, las únicas dos propuestas que hay sobre la mesa están lejos de las aspiraciones de las partes.

CUT dice que aumento del salario mínimo debe estar en el 12%

“Aquí estamos frente a 3,7 millones de colombianos que están esperando el resultado final de estas negociaciones. Aumento de los ingresos de los trabajadores y reducción de las tasas de interés sería un aspecto muy positivo y progresivo para la reactivación económica del país”, indicó Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).

Por su parte, el presidente de Acopi Rodolfo Correa, señaló que de los 1,7 millones de empresas registradas en el país, la mayoría son micro, pequeñas y medianas, razón por la que la propuesta más viable para el sector que representa es del 5,2%.



Lo que dice el gremio empresarial sobre el aumento del salario mínimo 2025

“Ese es el 99,5% de tejido empresarial de Colombia. Ese tejido empresarial está representado en el 95% por microempresas; es decir, empresas que no tienen más de 10 trabajadores y que en promedio tienen cuatro trabajadores. Estas pequeñas empresas no están en condición de pagar una cifra superior a la inflación, por eso le estamos insistiendo al Gobierno y a las centrales de trabajadores que esta alza sea racional y proporcional a la realidad económica del país”, explicó Correa.

En línea con esto, ciudadanos coinciden en que el aumento del salario mínimo sea coherente y beneficie a trabajadores y empresarios.

“Yo espero que aumente, pero que no vaya a perjudicar a los empresarios que son los que están dando los empleos en sí. Ellos también son los que sostienen este país”, resaltó Miguel Ferriña.

“Razonable tanto para el trabajador como para el empresario, porque no nos olvidemos que si no hay empresa no hay empleo”, añadió Nancy Suárez.

Así las cosas, si el aumento fuera del 5,2%, el salario mínimo quedaría en 1.367.600 pesos, y si se acogiera la propuesta de aumentarlo en 12% quedaría en 1.456.000 pesos mensuales, esto sin contar el auxilio de transporte.