Así aumentará su recibo de luz si excede el límite de kilovatios: ¡Pilas!

Es tema de conversación el castigo que habrá para aquellas personas que excedan el consumo de energía eléctrica en Colombia. ¿Cómo serán los cálculos y el cobro en el recibo de luz? Martha Aguilar, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, habló del tema en Noticias Caracol.



"La resolución aplica básicamente para todos los usuarios regulados, es decir, todos los residenciales y los pequeños y medianos industriales y comerciales. Entonces aplica para estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y pequeño industrial y comercial", señaló la experta.

¿Para quiénes no aplican los cobros?

"La norma pone unas excepciones. No aplica para los usuarios que tienen medidor prepago, para el alumbrado público, para usuarios que no tienen medición remota. No aplica para quienes tengan esquemas de autogeneración, para predios que están desocupados ni usuarios que tienen en este momento procesos de suspensión del servicio. No aplica para centros de salud, centros educativos y usuarios que están en mora", explicó Aguilar.

"Esta es una medida que está buscando el Gobierno para tratar de promover la recuperación del nivel de los embalses del país en este momento de situación crítica", agregó.

¿Cómo serán los cobros en el recibo de luz por exceder el consumo de energía?

Para estratos 1, 2 y 3 por cada kilovatio hora adicional pagará 30% más de lo que cuesta el kilovatio.

Para estratos 4, 5 y 6 por cada kilovatio hora adicional pagará 50% más de lo que cuesta el kilovatio.

Para comerciales e industriales por cada kilovatio hora adicional se pagará el doble.

"Hay una meta individual de consumo para todos los usuarios regulados. Básicamente, lo que se está buscando es el último mes de consumo, finalizado antes del 15 de marzo. Esto va a corresponder más o menos a los consumos de febrero, ese va a ser el mes que se va a establecer como meta. Hay una metodología que dice 'si en el mes de febrero hay un consumo atípico, que está por encima o por debajo del 30% del promedio normal del consumo del usuario, se hace un promedio de los tres últimos meses'", argumentó Martha Aguilar.

¿Cuál es el límite de kilovatios?

Estratos 1, 2 y 3 en la Costa, el límite es de 173 kilovatios por hora.

Estratos 1, 2 y 3, el límite es de 130 kilovatios por hora.

Estratos 4, 5 y 6 en la Costa, el límite es de 500 kilovatios por hora.

Estratos 4, 5 y 6, el límite es de 250 kilovatios por hora.

En el sector industrial, el límite es de 55 mil kilovatios por hora en el mes.

"Una nevera con refrigerador tiene un consumo aproximado de 300 vatios. Esto quiere decir que consume aproximadamente 0.3 kilovatios por hora. En el mes, una nevera con refrigerador puede consumir 216 kilovatios por hora", agregó.

Y es que hay preocupación entre los sectores industriales y comerciales. Sobre ello, la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía aseguró que "en un negocio hay fechas que pueden afectarlo", por eso "dice la resolución que si un usuario demuestra por qué se le aumentó su consumo y lo puede sustentar, entonces va a estar exento de la penalización. Si un usuario, por ejemplo una industria, se le aumenta un pedido o aumenta sus horarios de trabajo obviamente tiene una justificación sustentada que está aumentando su empresa, que aumentó su negocio, que tiene mayor demanda. Entonces va a estar exento", aseveró la funcionaria.