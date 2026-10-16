Chontico Día: estos son los resultados de hoy viernes 16 de octubre de 2026

Los resultados de Chontico Día de este viernes 16 de octubre de 2026 ya fueron publicados y miles de apostadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país ya pueden revisar sus tiquetes para comprobar si obtuvieron algún premio. Este tradicional juego de chance es uno de los más consultados en Colombia y forma parte de los sorteos autorizados por la Lotería del Valle.



Resultado de Chontico Día hoy, 16 de octubre de 2026

Número ganador: 7092

Quinta: 3

Con estas cifras finalizó el sorteo correspondiente a la jornada de este viernes, realizado en el horario habitual de la 1:00 de la tarde. Chontico Día es una modalidad que se juega todos los días, incluidos domingos y festivos, lo que lo convierte en uno de los chances con mayor frecuencia de sorteos en Colombia.



Cómo revisar si ganó en Chontico Día

Los participantes deben comparar el número registrado en su apuesta con la combinación ganadora anunciada por el sorteo. Dependiendo de la modalidad elegida al momento de jugar, los premios pueden entregarse por aciertos de una, dos, tres o cuatro cifras. Las modalidades más conocidas son:

Uña: acierto de la última cifra.

Pata: acierto de las dos últimas cifras.

Tres cifras.

Cuatro cifras directas.

¿Qué es Chontico Día?

Chontico Día es un juego de chance en el que el apostador selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Posteriormente espera el sorteo oficial para verificar si la combinación elegida coincide con el resultado ganador. El sorteo hace parte de la familia Chontico, junto con Chontico Noche y Super Chontico Millonario, modalidades que cuentan con horarios distintos durante la semana.

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Este chance nació en el Valle del Cauca y con el paso de los años se convirtió en uno de los juegos más populares de la región y del país. Diversas referencias históricas indican que su nombre está relacionado con el chontaduro, una fruta emblemática de esa zona de Colombia.



Premios y modalidades de juego

El plan de premios del chance contempla pagos según la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con la información divulgada sobre este tipo de apuestas, acertar una cifra corresponde a la modalidad conocida como uña, mientras que dos cifras representan la pata. También existen modalidades para tres y cuatro cifras, siendo esta última la de mayor valor dentro del plan de pagos. Los sorteos incluyen además una cifra adicional denominada quinta, que acompaña el resultado principal informado al finalizar cada jornada.



Con la publicación del resultado de hoy, los jugadores ya pueden comprobar si el número 4817 y la quinta 6 coinciden con las cifras registradas en sus apuestas. Así concluye una nueva edición de Chontico Día, uno de los sorteos de chance más reconocidos y consultados por los colombianos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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