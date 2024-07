Colombia Mayor 2024: confirman fecha de pagos del séptimo ciclo

El séptimo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor comenzará el 19 de julio y se extenderá hasta el 1 de agosto de 2024. Durante este tiempo, se destinarán más de $210.444 millones para beneficiar alrededor de 1.636.307 de adultos mayores. La disponibilidad del retiro se notificará a través de mensajes de texto para evitar aglomeraciones.

Pago estándar y diferencial

El monto del subsidio varía según la edad y las condiciones de los beneficiarios. Para este ciclo, el Gobierno Nacional ha destinado más de 210.444 millones de pesos. De estos, 109.805 millones de pesos se asignarán al pago diferencial de 225.000 pesos para los beneficiarios de 80 años o más.

Los beneficiarios menores de 80 años recibirán el monto estándar, que también incluye un adicional de 50.000 pesos en Bogotá gracias a un convenio con la Alcaldía Mayor.

Procedimiento para el cobro el subsidio de Colombia Mayor

Para cobrar el subsidio, los beneficiarios deben presentarse en el punto de pago más cercano con su documento de identidad original. Es importante que verifiquen la suma recibida antes de retirarse de la ventanilla.

Además, Prosperidad Social recomienda actualizar los datos de contacto en caso de cambios, lo cual puede hacerse en las alcaldías municipales o a través de la línea telefónica nacional 018000951100.

Pago a domicilio

Para los beneficiarios mayores de 90 años o aquellos con problemas de movilidad, existe la opción de solicitar el pago a domicilio. Esta modalidad es coordinada por SuperGiros, asegurando que todos los beneficiarios puedan recibir su subsidio sin inconvenientes.

¿Qué pasa si no retira el subsidio Colombia Mayor?

Si un beneficiario no retira el subsidio durante el ciclo correspondiente, podrá hacerlo en el siguiente. Sin embargo, si no se reclama por varios ciclos consecutivos, podrían existir consecuencias. Una de las más graves es la pérdida del programa.

Además, el beneficiario puede ser dado de baja del programa si se comprueba falsedad en la información suministrada o si percibe una pensión o renta superior a la establecida.

Apoyo a los adultos mayores

El programa Colombia Mayor es fundamental para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Este subsidio les permite cubrir necesidades básicas y mejorar su bienestar general.

