Reforma pensional: ¿todos los adultos mayores recibirán subsidio de $223.000?

La reforma pensional en Colombia traerá consigo una serie de cambios significativos en el sistema de protección a la vejez. Uno de los aspectos más destacados es la introducción de un subsidio de $223.000 para ciertos grupos de la población.

Este es el abecé del nuevo sistema pensional. Hablamos con Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, para responder todas las inquietudes de los ciudadanos.



¿Quiénes recibirán la renta básica de $223.000?

El subsidio de $223.000 está dirigido a adultos mayores de 65 años (hombres) y mayores de 60 (mujeres) que no han logrado acumular las semanas necesarias para acceder a una pensión tradicional. Este grupo incluye a aquellos que por diversas razones no han podido cotizar de manera continua o que sus ingresos no les han permitido hacer aportes significativos al sistema pensional.

Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones, recordó que esta renta básica hace parte del pilar solidario.

¿Todos los adultos mayores recibirán el subsidio?

No todos los colombianos de la tercera edad recibirán la renta básica. Además de que deben ser adultos en condición de vulnerabilidad, hay otro requisito esencial para recibir este aporte.

"Si es un ciudadano que tiene 65 años (hombre) o 60 (mujer) y está en estado de vulnerabilidad, va a optar por una transferencia económica de 223.000 pesos, según el pilar solidario. Esto desde que esté en el marco de Sisbén hasta C3 y que sea vulnerable para recibir la transferencia económica", explicó Jaramillo.

¿Cuáles son los otros pilares de la reforma pensional?

Pilar semicontributivo

Este pilar otorgará una renta a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual en una administradora de los fondos de pensiones.



Pilar contributivo

Colpensiones recibirá los aportes hasta los 3 primeros salarios mínimos cotizados y las administradoras de los fondos de pensiones recibirán las cotizaciones que exceden los 3 SMLMV. Esas dos prestaciones se unirán o complementarán para sumar una única pensión de vejez, según Mintrabajo.

Pilar ahorro individual voluntario

Según el Ministerio de Trabajo, en esto consiste el pilar ahorro individual voluntario: