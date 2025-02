Comprar SOAT: pilas porque así están estafando gente con la adquisición de este seguro obligatorio

Una mujer denunció que terminó con su vehículo inmovilizado porque el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT ) que adquirió a través de una página web resultó falso.

En el último tiempo, adquirir el SOAT ya no es tan fácil como antes, ya que lo vendían en cualquier esquina de Colombia, por lo que las personas han tenido que optar por adquirir el seguro vía internet. Esto lo aprovechan los delincuentes para suplantar aseguradoras y robar a las personas.

En los buscadores como Google Chrome aparecen las páginas que suplantan los criminales, posicionadas de primeras, lo cual hace ganar la confianza de las personas y las direcciona hacia un WhatsApp, desde el cual terminan estafadas.

Carolina Rodríguez, víctima de criminales que venden el SOAT falso, narró que “yo adquirí mi SOAT mediante el buscador de Google. Allí entré, puse el nombre de la aseguradora y la primera página que me apareció fue a la que me redimí. Luego, me contactó una persona por WhatApp y yo jamás pensé que iba a ser una página suplantada”.

¿Cómo saber si me estafaron con el SOAT?

La ciudadana dijo que en la página web suplantada “hice una transferencia y hasta hoy me di cuenta de que era falsa. A mí me enviaron un PDF con mi póliza, yo manejé el carro durante tres meses y el pasado jueves 30 de enero me detuvieron en la calle 81 con carrera 11. Allí, un Policía de Tránsito me pidió el SOAT, la tarjeta de propiedad, la cédula y fue cuando me dijo ‘lo siento, señorita, pero su SOAT es falso. Yo, inicialmente, no le creí al policía, llamé a un abogado, efectivamente mi seguro no aparecía en el RUNT y allí fue cuando me di cuenta de que era falso”.

Luego de que las autoridades le hicieron saber que su seguro era falso, “me detuvieron el carro, me pusieron un comparendo de 1.200.000 pesos y también me tocó hacer un curso pedagógico para poder tener un descuento. Con el descuento, pagué 2.000.000 de pesos”.

Yefrin Garavito, experto en ciberseguridad, indicó que “es importante tener en cuenta que los ciberdelincuentes aprovechan las promociones que tienen los buscadores para aparecer de primeras cuando se coloca ‘adquirir el SOAT’. No demos clic sobre esos enlaces porque muy posiblemente nos va a llevar a estafas. Adicionalmente, cada vez que vayamos a adquirir nuestro SOAT, debemos ingresar directamente a la página de la aseguradora y garantizar que la URL no sea una suplantación”.

Colprensa

El experto agregó que “debemos tener en cuenta que los mensajes de texto que llegan a nuestros celulares podrían venir con un link que nos lleve hacia una de estas páginas que nos va a robar los datos y nos va a estafar. Por eso, debemos acceder de manera directa a cada una de ellas”.

Lo más importante es verificar que la página web por donde los ciudadanos buscan comprar el seguro sea real y confiable. Además, es importante conocer que las aseguradoras nunca van a redireccionar a una conversación de WhatsApp.

Si a los ciudadanos les hablan vía WhatsApp y les solicitan una transferencia a una cuenta personal, esto es una estafa.

¿Por dónde comprar el SOAT de manera segura?

Una de las formas más seguras para hacer la compra del SOAT es a través de las billeteras digitales como Nequi. Por medio de esa aplicación, las personas pueden ingresar al item de servicios, luego salud y allí se encontrará los seguros que se pueden adquirir.

Incluso, aplicaciones como Rappi también tienen el servicio de compra de SOAT. La aplicación cobra un monto adicional por generar el seguro, pero no habrá temor de estafa.