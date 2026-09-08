¿Cuál es el resultado de la Lotería de la Cruz Roja, hoy martes 8 de septiembre de 2026?

La Lotería de la Cruz Roja tiene programado para este martes 8 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo de su tradicional juego semanal. La jornada corresponde a la programación habitual de esta lotería y contempla un premio mayor de $10.000 millones, además de diferentes premios secos y aproximaciones.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja hoy 8 de septiembre

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos cada martes en horario nocturno. Para esta jornada, el resultado del premio mayor aún no ha sido confirmado.

Resultado del premio mayor:



Número ganador: 0044

Serie: 214

Premio mayor y premios secos

Para el sorteo de esta semana, la Lotería de la Cruz Roja contempla un premio mayor de $10.000 millones. A este se suman varias categorías de premios secos que hacen parte de su plan de premios.



Entre los valores señalados para el sorteo se encuentran:



Premio mayor: $10.000 millones.

Seco: $200 millones.

Seco: $100 millones.

Dos secos: $50 millones cada uno.

Seis secos: $30 millones cada uno.

Quince secos: $20 millones cada uno.

Veinte secos: $10 millones cada uno.

El plan también contempla premios por aproximaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada categoría.



¿Cuándo se realiza el sorteo?

La Lotería de la Cruz Roja mantiene su jornada de sorteos los martes, con una transmisión programada entre las 10:30 y las 11:00 de la noche.

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En ese momento se da a conocer la combinación correspondiente al premio mayor y posteriormente se divulga la información relacionada con los demás premios del sorteo.

¿Qué representa la Lotería de la Cruz Roja?

Además de entregar premios a quienes resultan favorecidos en sus sorteos, la Lotería de la Cruz Roja tiene como propósito generar recursos destinados a iniciativas humanitarias y sociales.

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Por esta razón, el juego cuenta con una trayectoria dentro de las loterías tradicionales de Colombia y mantiene una programación semanal para sus sorteos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co