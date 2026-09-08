Consulte aquí los resultados Chontico Noche martes 8 de septiembre de 2026: números ganadores

El Chontico Noche tendrá este martes 8 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, cuyo resultado podrá ser consultado después de las 7:00 p. m. Conozca en esta nota el número ganador de la jornada y los datos del último sorteo.

Miles de apostadores, especialmente en el Valle del Cauca, estarán atentos al resultado de este chance, que hace parte de los juegos de suerte y azar que se realizan diariamente en Colombia.

Chontico Noche de hoy 8 de septiembre: resultado

Número ganador: XXXX

Quinta cifra: X

Al momento de esta publicación, el sorteo de Chontico Noche del martes 8 de septiembre todavía no se ha realizado. La jornada está programada para las 7:00 de la noche, por lo que el número ganador se conocerá después de esa hora. Una vez finalice el sorteo, los jugadores podrán comparar las cuatro cifras obtenidas con las registradas en sus respectivos comprobantes.

¿Cuál fue el número ganador de Chontico Noche ayer?

El resultado más reciente corresponde al sorteo del lunes 7 de septiembre de 2026. En esa jornada, la combinación ganadora fue 1276. Este dato aparece registrado en el historial reciente de Chontico Noche.

Los resultados anteriores fueron:



6 de septiembre: 7340.

7340. 5 de septiembre: 4862.

4862. 4 de septiembre: 0701.

0701. 3 de septiembre: 3544.

3544. 2 de septiembre: 8301.

¿A qué hora juega Chontico Noche?

El horario depende del día de la semana. De lunes a viernes, Chontico Noche se sortea a las 7:00 p. m.; los sábados el resultado se conoce a las 10:00 p. m., mientras que domingos y festivos el sorteo se realiza a las 8:00 p. m.

Por lo tanto, para este martes 8 de septiembre, los participantes deberán esperar hasta las 7:00 p. m. para conocer las cifras correspondientes a la jornada.



¿Cómo se juega Chontico Noche?

Los participantes deben seleccionar un número de cuatro cifras, que puede ser escogido directamente por el jugador o generado de manera aleatoria mediante los sistemas habilitados para la venta del chance.

La coincidencia con las cifras sorteadas determina el premio, de acuerdo con la modalidad y el monto de la apuesta realizada. Por ello, después de conocerse el resultado es importante revisar el comprobante y compararlo con la combinación oficial.



¿Qué hacer si su número resulta ganador?

Si las cifras de su apuesta coinciden con el resultado ganador, conserve el tiquete original en buen estado y acuda a un punto autorizado para iniciar el proceso de validación y pago.

Antes de reclamar cualquier premio, compruebe el resultado en los canales oficiales del operador y verifique que todos los datos del comprobante correspondan a la jugada realizada.

El resultado del Chontico Noche de este martes 8 de septiembre será incorporado a esta nota una vez concluya el sorteo y se conozca oficialmente la combinación ganadora.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.