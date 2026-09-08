Lotería del Huila hoy, martes 8 de septiembre: número ganador del último sorteo

La gerencia de la Lotería del Huila, en compañía de los delegados de la Alcaldía de Neiva y los organismos de control, adelanta la jornada del sorteo ordinario para certificar la combinación afortunada de esta noche. Los datos oficiales serán indexados a continuación:

Premio Mayor ($2.000 Millones de Pesos): 3 - 8 - 0 - 4

Serie Directa: 024

(Actualización prioritaria: Una vez emitida la correspondiente acta administrativa por la mesa de juzgamiento, pasadas las 10:30 p.m., se publicarán las balotas ganadoras en este mismo espacio).



Radiografía financiera: oferta monetaria y plan de premios

El portafolio de recompensas de la Lotería del Huila opera bajo una estructura que combina incentivos de alta cuantía con premios secundarios de alta rotación. Su distribución oficial contempla las siguientes escalas:

Premio Mayor Cúspide: $2.000 millones de pesos al billete completo.

$2.000 millones de pesos al billete completo. Bolsa de Secos Principales: Un seco mayor que asciende a los $150 o $160 millones de pesos, seguido por secos especiales de $100 millones.

Un seco mayor que asciende a los $150 o $160 millones de pesos, seguido por secos especiales de $100 millones. Escalafón Secundario: Múltiples secos de $30 millones, $15 millones y $10 millones de pesos.

Múltiples secos de $30 millones, $15 millones y $10 millones de pesos. Categoría 'Gana Fijo': Incentivos fijos para los apostadores que atinen a las cuatro cifras del número ganador sin importar la serie asignada.

Incentivos fijos para los apostadores que atinen a las cuatro cifras del número ganador sin importar la serie asignada. Aproximaciones Generales: Pagos proporcionales por la coincidencia de las tres primeras cifras, las dos últimas o la última cifra sola con la serie oficial.

Especificaciones operativas: compra, costo y emisión

Valor Nominal: El tiquete completo consta de 3 fracciones y tiene un precio al público de $12.000 COP . Si se prefiere una participación parcial, la fracción individual cuesta $4.000 COP .

El tiquete completo consta de 3 fracciones y tiene un precio al público de . Si se prefiere una participación parcial, la fracción individual cuesta . Disponibilidad: Se comercializa mediante distribuidores independientes de Lotería, así como en las redes electrónicas autorizadas (Paga Todo, SuSuerte, GanaGana, entre otras).

Se comercializa mediante distribuidores independientes de Lotería, así como en las redes electrónicas autorizadas (Paga Todo, SuSuerte, GanaGana, entre otras). Frecuencia de Emisión: La extracción se efectúa todos los martes habituales a las 10:30 p.m., retransmitida por canales de televisión regional y las plataformas digitales de la entidad.

Protocolo legal de cobro para tiquetes ganadores

En caso de acertar alguna de las líneas de cobro en el sorteo de esta fecha, el marco normativo colombiano dictamina la siguiente ruta administrativa:



Inspección del Billete: El soporte impreso debe mantenerse en condiciones óptimas. Cualquier deterioro severo, enmendadura o tachadura invalida la vigencia del título valor. Premios Menores (Hasta 5 SMMLV): Podrán redimirse de forma inmediata en las agencias de distribución de apuestas o con el vendedor de confianza presentando el tiquete físico. Premios Mayores o Secos Directos: Requieren un trámite presencial en las oficinas centrales de la Lotería del Huila o en las sedes principales de sus distribuidores. El titular debe anexar: Tiquete físico original con sus datos legibles en el reverso.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%.

Certificado de cuenta bancaria activa a nombre del beneficiario.

Copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT). Cargas Impositivas: Toda suma que sobrepase las 48 UVT sufrirá el desmonte automático del 20% correspondiente al impuesto sobre Ganancias Ocasionales exigido por la DIAN. Caducidad: El plazo máximo legal para reclamar cualquier importe es de 365 días calendario desde la fecha del sorteo. Pasado este lapso, los recursos se destinan de forma irrestricta a la salud pública del departamento.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.