Consulte los números ganadores de Caribeña Noche este 8 de septiembre: así puede reclamar el premio

Este martes 8 de septiembre se realiza una nueva edición de Caribeña Noche, cuyo resultado se conocerá al finalizar el sorteo. Este sorteo se realiza todos los días del año incluyendo domingos y festivos.

¿Cómo funciona Caribeña Noche?

Caribeña Noche hace parte de los juegos de suerte y azar disponibles para los apostadores en Colombia. La modalidad de chance permite seleccionar diferentes combinaciones y definir el monto de dinero que se desea jugar, de acuerdo con las opciones disponibles.

En este tipo de juegos, es importante conservar la tirilla o comprobante emitido al momento de realizar la apuesta. Este documento permite acreditar la jugada en caso de obtener un premio y debe mantenerse en buenas condiciones, especialmente en la zona correspondiente al código de barras.



Resultados de Caribeña Noche: ¿qué debe revisar?

Después de la publicación del resultado oficial, el jugador debe comprobar que las cifras anunciadas coincidan con las registradas en su tiquete. También debe verificar la modalidad bajo la cual realizó la apuesta, debido a que el valor del premio depende del tipo de acierto.



Entre las modalidades mencionadas para este juego se encuentran:



Acierto directo de 4 cifras: tiene un factor de conversión aproximado de $4.500 por cada peso jugado.

tiene un factor de conversión aproximado de $4.500 por cada peso jugado. Acierto directo de 3 cifras: contempla un retorno cercano a $400 por cada peso apostado.

contempla un retorno cercano a $400 por cada peso apostado. Acierto de 2 cifras o 'Pata': genera un desembolso estimado de $50 por cada peso jugado.

genera un desembolso estimado de $50 por cada peso jugado. Modalidad combinada de 4 cifras: premia la aparición de los números en cualquier orden, con un pago de $208 por cada peso apostado.

Estos valores corresponden a las condiciones señaladas para las modalidades descritas y deben contrastarse con las reglas vigentes al momento de realizar la reclamación.



Resultado Caribeña Noche del martes 8 de septiembre

El sorteo de Caribeña Noche de este martes 8 de septiembre se encuentra pendiente de resultado.



Número ganador: 8236

8236 Quinta cifra: 8

Una vez sean confirmados los resultados, los jugadores podrán comparar la combinación obtenida con la registrada en su apuesta para determinar si fueron favorecidos.

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¿Qué hacer si tiene una apuesta ganadora?

Si las cifras de la apuesta coinciden con el resultado oficial, es fundamental conservar la colilla o tirilla original entregada por el operador. El documento no debe presentar enmendaduras o deterioros que dificulten su validación.

Los premios que se encuentren dentro del límite establecido para pagos en los puntos autorizados pueden reclamarse presentando la cédula de ciudadanía original. Para premios sujetos a retención en la fuente, se aplicarán las disposiciones tributarias correspondientes.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.