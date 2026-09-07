Abecé del racionamiento de agua en Medellín: sectores, horarios y cómo reportar desperdicios

Frente a la severidad del fenómeno de El Niño y tras no alcanzarse plenamente las metas de consumo planteadas en la reciente jornada de ahorro voluntario, la Alcaldía de Medellín y Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunciaron la reactivación de cortes de agua nocturnos temporales. La medida, de carácter estrictamente técnico, se implementará entre el 8 y el 14 de septiembre de forma alternada en diversas zonas de la ciudad, afectando a cerca de 109.000 hogares, lo que representa aproximadamente el 7 % de las viviendas de Medellín.

Situación crítica de los embalses

La persistente escasez de lluvias y la consecuente reducción en los caudales que alimentan las fuentes hídricas han llevado al sistema de acueducto a registrar un déficit actual de 120 litros por segundo, equivalente a un faltante de unos 10 millones de litros de agua cada día.



El punto más crítico de la red se concentra en el embalse de Piedras Blancas, el cual posee la menor capacidad del sistema y opciones muy limitadas de respaldo. De no adoptarse medidas de contención, este embalse podría agotarse por completo en un plazo menor a 15 días si persiste la sequía y no disminuye la demanda de los usuarios.

Sobre esta situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, enfatizó la gravedad de las condiciones climáticas actuales: “Estamos ante el fenómeno de El Niño más complejo de los últimos años. Hago un llamado a la acción: es necesario ahorrar agua. En los cinco primeros días del llamado al ahorro, la situación más crítica la tiene Piedras Blancas, porque tiene un volumen pequeño. Si no se toman medidas, en 15 días podría estar seca. Logramos un esfuerzo de la comunidad, pero no es suficiente. El domingo pasado fue el de más ahorro, sabiendo que es un día de alto consumo. Ya logramos generar consciencia alrededor del tema, pero por la sequía, no es suficiente el ahorro. El ahorro voluntario debe continuar”.



¿De qué hora a qué hora son los cortes de agua en Medellín?

Para mitigar el desabastecimiento, los cortes se realizarán en el horario de 8:00 p. m. a 4:00 a. m. del día siguiente. La restricción se aplicará de forma alternada en sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, que dependen directamente del embalse de Piedras Blancas.



Para garantizar el orden de la medida, el restablecimiento del servicio y las interrupciones se organizarán en fechas diferenciadas que comienzan el martes 8 o el miércoles 9 de septiembre, de acuerdo con los sectores de cada comuna:



Comuna 1 - Popular : Sectores como Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2.

: Sectores como Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2. Comuna 3 - Manrique : Manrique Oriental, Santa Inés, La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.° 1 y N.° 2, Versalles N.° 1 y N.° 2, Campo Valdés N.° 2, El Pomar, El Raizal, La Salle, Las Granjas y Oriente.

: Manrique Oriental, Santa Inés, La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.° 1 y N.° 2, Versalles N.° 1 y N.° 2, Campo Valdés N.° 2, El Pomar, El Raizal, La Salle, Las Granjas y Oriente. Comuna 4 - Aranjuez : Manrique Central N.° 1 y N.° 2, Campo Valdés N.° 1, La Piñuela y Las Esmeraldas.

: Manrique Central N.° 1 y N.° 2, Campo Valdés N.° 1, La Piñuela y Las Esmeraldas. Comuna 8 - Villa Hermosa : Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión, Llanaditas, Las Estancias, San Antonio, Villa Lilliam, El Pinal, Enciso, La Ladera, La Libertad, Los Mangos, Sucre, Trece de Noviembre y Villatina.

: Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión, Llanaditas, Las Estancias, San Antonio, Villa Lilliam, El Pinal, Enciso, La Ladera, La Libertad, Los Mangos, Sucre, Trece de Noviembre y Villatina. Comuna 9 - Buenos Aires : Alejandro Echavarría, Caicedo y Barrios de Jesús.

: Alejandro Echavarría, Caicedo y Barrios de Jesús. Comuna 10 - La Candelaria: Boston y Los Ángeles.

Llamado a la prevención regional y nacional

El mandatario local también extendió una alerta por el estado de otros embalses como La Fe, el cual abastece el sur y centro de Medellín y varios municipios del Área Metropolitana. Gutiérrez advirtió sobre la urgencia de reaccionar preventivamente a escala nacional: “Hago una alerta con La Fe. Si no tomamos decisiones, en marzo o abril estaríamos en situaciones críticas y se puede adelantar la crisis a diciembre. Si siguiéramos con este ritmo de consumo, la ciudad estaría en una crisis sin precedentes. No es solo de Medellín, en todo el país se deben tomar decisiones. Al Gobierno Nacional le pedimos tomar medidas frente a una emergencia ambiental. Quiero agradecer el esfuerzo de la comunidad. Esto no es un simulacro, es una realidad”.



Acciones y canales de reporte

Las metas de ahorro diario por hogar se mantienen en 92 litros diarios para las zonas abastecidas por Piedras Blancas y 70 litros diarios para los sectores atendidos por los embalses de Riogrande y La Fe.



Como parte del ejemplo institucional, el Distrito anunció que el riego de jardines públicos se realizará exclusivamente con agua subterránea, eliminando el uso de agua de los embalses. Por su parte, se solicita a las empresas suspender usos no esenciales como el lavado de fachadas, pisos, vehículos y riego ornamental.

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Para denunciar el desperdicio de agua o reportar fugas en la red, se han dispuesto las líneas telefónicas 300 627 1585, el número de emergencias 123, y la línea de atención de EPM (604) 44 44 115.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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