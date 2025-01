¿Cuánto tiempo estará congelado el incremento a los peajes? Ministra de Transporte responde

El Gobierno nacional llegó a un acuerdo para congelar el incremento en la tarifa de ocho peajes que, desde el 1 de enero de 2025, registraron un incremento por encima del que estaba establecido por el Ministerio de Transporte, generando malestar en sectores como el camionero.

La ministra de Transporte, María Constanza García, habló sobre el acuerdo en Noticias Caracol y dijo que “ayer tuvimos una reunión con las seis concesiones de estos ocho peajes que fueron los que hicieron estos ajustes contractuales. Importante decir que en total eran 22 peajes que tenían la posibilidad de hacer estos incrementos contractuales; 8 de ellos subieron, 14 se abstuvieron, otras 6 consideraron no hacer estos incrementos contractuales”.

¿Qué pasará en seis meses con los peajes?

Según la alta funcionaria, el acuerdo suspende durante seis meses el alza en el costo de los peajes. “Quienes suscriben el contrato, de común acuerdo dicen que se suspende por seis meses. Esto permite que el Ministerio de Transporte expida una resolución con esta suspensión para que durante estos seis meses podamos mantener un diálogo y seguir unas conversaciones que permitan encontrar una fórmula de gradualidad. Estos contratos tienen estos riesgos inmersos dentro del contrato; menores ingresos por no incremento de tarifas, por no instalación de peajes, y lo que vamos a buscar son fórmulas para que estos incrementos sean graduales y que no se den, como en el caso de Andes, que en categoría 1 tuvimos un incremento del 33% o en el caso de Cisneros, que fueron incrementos que superaron el 30% o en algunos casos el 50%”, explicó la funcionaria.

La ministra aseguró que se buscará “cómo lograr una moderación en el tiempo. Ayer teníamos conversaciones con el concesionario Vías del Nus, que solo se financia con el ingreso de los peajes, y estaba evaluando la posibilidad de que este incremento se llevara a hacerlo entre 4 a 5 años. Entonces, esa es la tarea durante estos seis meses”.

María Constanza García sostuvo que “en el Congreso de la República hay cinco iniciativas para regular peajes. Están, en algunos casos, tratando de regular la distancia, en otros que no suban más allá del IPC. Nuestra labor es mirar todo ese panorama y tomar las mejores medidas en pro de la sostenibilidad del país, de las finanzas de las concesiones y del Estado colombiano. Los concesionarios estuvieron muy abiertos al diálogo, yo creo que por parte de ellos hay una consciencia y un entendimiento frente a la realidad que tenemos que administrar todos. Esto es responsabilidad de todos”.

¿Habrá paro camionero por incremento en peajes?

En cuanto a un posible paro camionero en Colombia por cuenta del incremento en los peajes, la ministra de Transporte dijo que, en el acta de 15 puntos , que se firmó el 6 de septiembre de 2024, “nuca hubo ni estuvo sobre la mesa la conversación de los peajes. Hablando de los 15 puntos que tenían que ver con la suspensión, hace 4 meses, de un incremento en el diésel de $1.904, llegamos a un acuerdo de que no se hiciera, sino solo de $800 y que se hicieran una cantidad de ajustes para mejorar las condiciones y relaciones económicas entre los diferentes actores de la carga: el sector generador de la carga, el dueño de la carga y el empresario, para hacer o prestar el servicio de transporte”.

La ministra agregó que tras cuatro meses de firmado el acuerdo con los camioneros, “hemos avanzado y ellos mismos lo reconocen. Si uno escucha los audios de nuestras reuniones, van a encontrar transportadores que dicen que sí hemos tenido avances, sí se ha logrado hacer ajustes, sí hemos logrado mejorar las condiciones del Sistema de Información de Costos Eficiente (Sicetac). Hoy es claro que el Sicetac es obligatorio, no se puede sacar un manifiesto de carga si se está pagando por debajo del Sicetac. Hemos hecho actualizaciones en las horas logísticas, en el número de viajes y en el modelo promedio”.