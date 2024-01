Cuidado con los gota a gota: ciudadano habla del infierno que vive por préstamo que pidió su hermano

Los préstamos gota a gota son a veces las únicas opciones que tienen muchos colombianos para salir de una emergencia financiera. Pero lo que parece como una opción termina siendo una pesadilla que les puede costar hasta la vida.



Esta es la historia de un ciudadano que engrosó el número de las víctimas que padecen el flagelo de quienes están detrás de los préstamos gota a gota. Él, que pidió reservar su identidad, narró su viacrucis.

“Lo solicitó un familiar. Desde el celular sacan toda la información y, cuando digo toda, es toda. Me llaman a decirme que yo soy codeudor y que debo responder por una deuda absurda que tiene interés de 10 días al 100%. Ellos amenazan con palabras muy cuidadosas, pero las señales son claras”, aseguró el ciudadano.

La víctima aseguró que el préstamo fue solicitado por su hermano y que los criminales lograron hackear su teléfono y robar toda la información.

“Me dicen ‘vea, no meta en problemas a su hija, a su señora’. Luego les digo que no tengo plata y que no los conozco, pero ellos me responden ‘usted sí tiene plata porque está vendiendo un apartamento’. Eso me da a pensar que le hacen una investigación a uno para amenazarlo”, sostuvo.



Se calcula que en Colombia unos dos millones de personas acuden a los gota a gota y en muchas ocasiones terminan pagando con sus vidas.



“Normalmente son personas entre los 27 y 45 años que normalmente terminan pagando costos bastante elevados. Estamos hablando de una tasa de interés que puede ser del 20% y hasta el 40% mensual”, aseguró Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones & Valores.

Expertos piden que, antes de adquirir una deuda, tenga en cuenta estas recomendaciones para no terminar pagando de más.

“Identificar cuál es la necesidad que tengo, a veces necesitamos $500.000 y terminamos pidiendo el triple de ese valor. Lo que se pide prestado no debería superar en 8 o 10 veces el valor de los ingresos mensuales y los plazos deben ser estudiados conforme a la capacidad de pago de las familias”, indicó Tovar.

¿Cómo combatir este flagelo?

Hernando Chica es presidente del Banco Agrario, una entidad financiera dedicada a dar facilidades de crédito a los colombianos. Estos préstamos, que tienen tasas de interés bajas, son una manera de contrarrestar la pesadilla del gota a gota.

“Capital de trabajo de libre inversión para las ciudades o el campo. Una línea que arranca desde los $2 millones para ciudades y $4 millones para el campo, esto dependiendo del proyecto productivo que tenga. Si es artesano, productor, cultivador o campesino, tenemos múltiples líneas de crédito”, aseguró Chica.