SIC inició investigación a Farmatodo por posibles vulneraciones a los derechos del consumidor

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este miércoles que abrió una investigación administrativa a la popular cadena de mercado mixto de farmacias y tiendas Farmatodo por una posible infracción al Estatuto del Consumidor. La entidad es encargada de proteger los derechos de los consumidores en el territorio nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"La SIC, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, inició investigación administrativa en contra de Farmatodo por posibles infracciones al Estatuto del Consumidor relacionadas con posibles inconsistencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados, así como eventuales restricciones indebidas para el ejercicio del derecho de retracto", se lee en un comunicado de la entidad emitido este miércoles 4 de marzo. (Lea: Estas son las cuatro empresas de leche sancionadas por la Superindustria por uso de lactosuero).



La decisión de iniciar una investigación se dio tras el análisis de una serie de quejas y actuaciones de oficio por parte de funcionarios de la SIC, como la revisión del precio de los productos y otros datos en el portal web de la cadena. "Durante el periodo comprendido entre 2024 y 2025, se registraron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos de los consumidores relacionados con dobles cobros, cobros no identificados y pagos duplicados contra esta compañía", aseguró la SIC.



Lea: SIC sanciona a popular supermercado de Bogotá por cobrar más de lo anunciado: millonaria multa



¿De qué investiga la SIC a Farmatodo?

La Superintendencia de Industria y Comercio dio a conocer algunas de los posibles hechos que infringe Farmatodo del Estatuto del Consumidor.



Posibles fallas en la calidad del servicio de pago. Estas habrían generado cobros múltiples por una misma transacción, con la consecuente vulneración del deber de garantizar servicios idóneos y de calidad.

Presunto cobro de precios superiores a los informados en algunos productos. Esto podría desconocer la obligación legal de respetar el precio anunciado al público.

Presunto condicionamiento del ejercicio del derecho de retracto. En donde Farmatodo habría exigido a los consumidores la presentación de la factura de compra para ejercer el derecho de retracto lo que devendría en la imposición de cargas adicionales a las previstas en el Estatuto del Consumidor.

Le puede interesar: Mintrabajo ordena cierre de varias áreas de la planta de Alpina en Sopó: empresa respondió



¿Cómo denunciar o demandar un establecimiento ante la SIC?

La Superintendencia de Industria y Comercio indica que la demanda en contra de un establecimiento comercial ante la entidad "busca la reparación o cambio del bien o la devolución del dinero pagado a través de la efectividad de la garantía".

Publicidad

Por otra parte, con la denuncia lo que se busca es "es proteger el interés general y el derecho colectivo de todos los consumidores (...) A través de la denuncia (queja) el consumidor pretende que la Superintendencia inicie una investigación administrativa que podría conllevar a la imposición de una sanción administrativa (multa) a el proveedor, comercializador y/o fabricante". Para efectuar una acción de denuncia o demanda ante la SIC, el consumidor puede ingresar al sitio web oficial de la entidad. Debe ubicar la sección de "Protección al Consumidor" y después seguir a "Denuncias y Demandas en Materia de Protección al Consumidor". Dependiendo de la acción, debe llenar un formulario y adjuntar pruebas o documentos solicitados para que la acción sea validada por la entidad.