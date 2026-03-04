Joven colombiana que pidió eutanasia por endometriosis se sometió tratamiento en India: esto se sabe

La historia de Melisa Gaona, una joven colombiana de 25 años, ha dado un vuelco radical que ha captado la atención internacional. Tras años de padecer un dolor crónico e incapacitante que la llevó a solicitar formalmente la eutanasia en Colombia, un procedimiento quirúrgico especializado en la India transformó su realidad. La intervención logró retirar el tejido afectado por la endometriosis, una enfermedad que durante décadas afectó su calidad de vida.

A través de sus redes sociales, Melisa compartió la noticia que sus seguidores y familiares: “El doctor logró retirar el 100% de la enfermedad y la endometriosis ya no es parte de mi cuerpo, ya estoy libre de ella”. Este éxito representa el fin de una espiral de sufrimiento que comenzó en su infancia y que no encontró soluciones definitivas dentro del sistema de salud nacional.



El calvario de una vida marcada por el dolor y los diagnósticos erróneos

Según relató su madre, Sandra Gaona, en entrevista para el programa Los Informantes, Melisa nació en perfectas condiciones, pero a los 18 meses de vida surgieron los primeros síntomas alarmantes durante una celebración de Halloween. En aquel momento, los médicos le diagnosticaron apendicitis, que rápidamente derivó en peritonitis, requiriendo una cirugía de emergencia para salvarle la vida.

Sin embargo, los síntomas de vómitos y malestar abdominal reaparecieron a los cinco años, marcando el inicio de un ciclo interminable de hospitalizaciones. Melisa recordó en Los Informantes el impacto de su condición: “Siempre la enfermita, nunca tuve amigos, nunca nada porque me rechazaban porque era la que siempre estaba enferma, la que siempre se sentía mal”. Durante su etapa escolar, la joven no solo enfrentó el dolor físico, sino también la incomprensión de su entorno, donde llegó a ser catalogada de "problemática" o "loca" por la persistencia de sus quejas sin un diagnóstico claro.



Una isquemia cerebral a los 20 años

Con la llegada de la pubertad y la menstruación, la condición de Melisa se agravó significativamente. A los 15 años, como medida desesperada para aliviar los cólicos, un médico le recomendó un dispositivo hormonal. Aunque este tratamiento le brindó un respiro temporal, el costo fue devastador años más tarde. El 18 de febrero de 2020, poco antes de cumplir 20 años, Melisa sufrió una isquemia cerebral.



“Por el uso del Yadel se me subió un coágulo... Perdió el habla, no podía modular, no hablaba bien”, explicó Melisa en Los Informantes sobre las secuelas del accidente cerebrovascular que la obligó a reaprender a caminar y hablar durante un año de rehabilitación. Tras este episodio, los médicos retiraron el tratamiento hormonal, lo que provocó que los síntomas de la endometriosis regresaran con una agresividad sin precedentes.



El diagnóstico definitivo de endometriosis grado 4

Durante años, la falta de una respuesta clara llevó a varios profesionales de la salud a sugerir que el dolor de Melisa era de origen psiquiátrico. “Me trataban como loca. Me decían que yo era una hipocondríaca”, denunció la joven. No fue sino hasta febrero de 2024 que una cirugía exploratoria en el Hospital Universitario San Rafael reveló la cruda realidad: Melisa padecía endometriosis grado 4, el nivel más severo de la enfermedad.



El tejido endometrial se había expandido fuera del útero, afectando órganos vitales como el intestino delgado, el intestino grueso, la uretra y la vejiga. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que esta patología crónica afecta a millones de mujeres, pudiendo causar infertilidad y un impacto severo en la salud mental debido al dolor crónico. En el caso de Melisa, la enfermedad le impedía realizar funciones básicas como caminar, dormir o ir al baño con normalidad.



La decisión de morir: la solicitud de eutanasia

Agotada por el dolor y tras recibir propuestas médicas en Colombia que implicaban la extirpación de sus órganos ginecológicos y el uso permanente de bolsas de colostomía sin garantía de eliminar el dolor, Melisa tomó una decisión drástica: solicitó formalmente la eutanasia.

En su relato a Los Informantes, Melisa describió la intensidad de su padecimiento: “No puedo hablar me ahogo. El dolor es tan fuerte que no puedo respirar, me desmayo, lloro, pero lloro de una forma inagotable. No me aguanto”. Su familia y su pareja respaldaron su decisión al ser testigos directos de su agonía diaria.



La apuesta por India y el éxito de la intervención especializada

La viralización de su caso y la solidaridad ciudadana permitieron que Melisa buscara una alternativa fuera de Colombia. El viaje a la India se convirtió en su última apuesta por la vida. La cirugía, que incluyó técnicas avanzadas como radiofrecuencia y bloqueos para el manejo del dolor, resultó ser un éxito rotundo al eliminar los focos de la enfermedad sin la necesidad de los procedimientos invasivos propuestos inicialmente.

Tras la operación, el cambio en su semblante y su salud ha sido evidente. Actualmente, Melisa se encuentra en un proceso de rehabilitación integral que incluye fisioterapia de piso pélvico, nutrición especializada y apoyo en salud mental.



Futuro: rehabilitación y una nueva campaña para México

A pesar del éxito en Asia, el camino de recuperación de Melisa Gaona continúa. La joven ha iniciado una nueva campaña de recaudación de fondos para una intervención adicional en México, donde especialistas planean revisar y abordar posibles focos residuales de la enfermedad. Su historia expone las dificultades en el diagnóstico temprano de la endometriosis en Colombia, donde se estima que más de tres millones de mujeres padecen esta condición, reconocida recientemente por la ley 2338 como una enfermedad progresiva e incapacitante.

Por ahora, Melisa se enfoca en recuperar el tiempo perdido y en su anhelo de vivir plenamente. Su caso permanece como un testimonio de la lucha de miles de pacientes que enfrentan barreras en el sistema de salud y la importancia de la especialización médica en el tratamiento de enfermedades crónicas complejas.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.