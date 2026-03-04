En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Emboscada en Caquetá durante instalación de puestos de votación deja tres militares muertos

Emboscada en Caquetá durante instalación de puestos de votación deja tres militares muertos

Al parecer, el ataque lo produjo una estructura de las disidencias de las Farc mientras tropas del Ejército adelantaban preparativos para las elecciones de este domingo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de mar, 2026
Emboscada en Caquetá durante instalación de puestos de votación deja tres militares muertos
Un soldado más resultó herido -
Archivo

Tres militares murieron y uno más resultó herido durante una emboscada perpetrada, al parecer, por las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura Carolina Ramírez, en la vereda Santo Domingo, zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá.

El ataque ocurrió en la vereda Nápoles, en momentos en que las tropas adelantaban la instalación de los puestos de votación para las elecciones de Cámara, Senado y consultas interpartidistas del domingo.

Este ataque en contra del Ejército Nacional ocurrió sobre las 7:00 de la mañana de este miércoles. En medio del desarrollo de los preparativos para lo que serán las elecciones del 8 de marzo, los uniformados tuvieron contacto con los ilegales y comenzaron las confrontaciones.

A través de un comunicado, el Ejército explicó que “tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega sostienen combates contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual estructura Carolina Ramírez (de las disidencias de las Farc), en zona rural de la vereda Santo Domingo, en Cartagena del Chairá, Caquetá. A esta hora, nuestras tropas en el sector desafortunadamente reportan el asesinato de tres de nuestros soldados, así como uno más herido. Las acciones ofensivas contra este grupo armado continúan en desarrollo”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

