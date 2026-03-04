Emboscada en Caquetá durante instalación de puestos de votación deja tres militares muertos

Tres militares murieron y uno más resultó herido durante una emboscada perpetrada, al parecer, por las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura Carolina Ramírez, en la vereda Santo Domingo, zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá.



El ataque ocurrió en la vereda Nápoles, en momentos en que las tropas adelantaban la instalación de los puestos de votación para las elecciones de Cámara, Senado y consultas interpartidistas del domingo.

Este ataque en contra del Ejército Nacional ocurrió sobre las 7:00 de la mañana de este miércoles. En medio del desarrollo de los preparativos para lo que serán las elecciones del 8 de marzo, los uniformados tuvieron contacto con los ilegales y comenzaron las confrontaciones.

#LOÚLTIMO | Se reportan intensos combates en zona rural de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, contra presuntos integrantes de la estructura Carolina Ramírez. El hecho ya cobró la vida de tres soldados.



Más detalles >>> https://t.co/UswKmKdibI pic.twitter.com/wEAun3fQrb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 4, 2026

A través de un comunicado, el Ejército explicó que “tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega sostienen combates contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual estructura Carolina Ramírez (de las disidencias de las Farc), en zona rural de la vereda Santo Domingo, en Cartagena del Chairá, Caquetá. A esta hora, nuestras tropas en el sector desafortunadamente reportan el asesinato de tres de nuestros soldados, así como uno más herido. Las acciones ofensivas contra este grupo armado continúan en desarrollo”.



